Con giáp nào mê tín dị đoan, dễ bị tiểu nhân chơi xấu và hãm hại vì quá tin người?

Tâm linh - Tử vi 25/08/2022 23:17

Dưới đây là những con giáp mê tín dị đoan dễ bị lôi kéo.

Tuổi Dậu

Tự bản thân tuổi Dậu là những người đặt nhiều niềm tin vào tâm linh, tôn giáo, bởi đơn giản, những thứ này cho họ một cảm giác an toàn mà hiếm có điều gì có thể mang lại được. Đây có thể là nguyên nhân khiến con giáp này trong mắt những người xung quanh trở thành kẻ mê tín, không biết phân biệt phải trái đúng sai.

Lòng tin đặt vào những chuyện tâm linh, hão huyền lớn đến mức, con giáp này có thể ngay lập tức mọi thứ nếu có một ai đó truyền một lý thuyết tâm linh đúng tâm lý. Người khác có thể cho đây là việc làm phản khoa học, mê tín dị đoan, nhưng với bản thân tuổi này, đây là cách tốt nhất để họ có thêm sự tin tưởng, động lực vào cuộc sống nhiều cạm bẫy, toan tính này.

Tín ngưỡng tôn giáo lúc này trở thành thứ mà bản mệnh tôn thờ, chỉ có nó mới có thể giúp những người này có cuộc sống an yên, bình ổn hơn. Việc tin tưởng và xem trọng bất cứ một tôn giáo nào đều là chuyện đáng quý, thế nhưng việc phụ thuộc quá mức vào nó sẽ trở thành điểm yếu để người khác lợi dụng và chuộc lợi về mình.

Tuổi Tỵ

Con giáp nào mê tín dị đoan, dễ bị tiểu nhân chơi xấu và hãm hại vì quá tin người? - Ảnh 1
Chúng ta đều biết rằng những người tuổi Tỵ thường khá nhạy cảm, có phần đa nghi, họ không dễ dàng tin tưởng vào người khác.

Có lẽ điều này khiến cho con giáp này có thể rơi vào tình trạng trầm cảm, hay lo lắng, sợ hãi những điều chưa xảy ra.

Vì thế nên con giáp này khá mê tín, có niềm tin sâu sắc vào những điều thần bí, những thế lực kì lạ đang tồn tại trên Trái đất này. Khi gặp phải chuyện không may, việc đầu tiên họ nghĩ đến hiếm khi là tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến thất bại mà là đi đền chùa miếu mạo để dâng hương khấn Phật, mong Thần Phật rủ lòng thương phù hộ độ trì. Do đó, họ rất dễ bị cuốn theo những thứ tâm linh không rõ ràng, bị lừa mà không hề tỉnh ngộ được.

Tuổi Sửu

Những người sinh năm này tính tình vốn hiền lành, chân chất, chịu thương chịu khó và thường bị những lời ngon ngọt của người khác “dắt mũi”. Nếu là người khác, gặp trường hợp này lần một lần hai thì sẽ có kinh nghiệm ứng phó ngay lập tức, còn tuổi Sửu năm lần bảy lượt vẫn phản ứng chậm trước những tình huống như thế này.

Chân thành và điềm tĩnh chính là ưu điểm mà con giáp này luôn tự hào về bản thân mình. Thế nhưng, nếu không có sự nhạy bén trong suy nghĩ và hành động, không có đầu óc tính toán hay tầm nhìn chiến lược, chắc chắn sớm muộn lợi thế này sẽ lập tức phản tác dụng.

Tuổi Sửu làm mọi việc tựu chung đều xuất phát từ chữ tín và trách nhiệm, lời đã nói ra nhất quyết sẽ thực hiện được bằng mọi cách. Do đó, mọi lời nói mật ngọt đều khiến con giáp này tin tưởng tuyệt đối, thêm một chút đáng thương chỉ càng khiến những người này nghe theo như một cái máy mà chẳng có chút hoài nghi. Chính sự ngây dại và suy nghĩ giản đơn khiến tuổi Sửu nhận về không ít lừa lọc, dối trá.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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