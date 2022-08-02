Con giáp nào may mắn nhất trong tuần mới 8-14/8?

Tuần mới 8-14/8 top 3 con giáp đón niềm hân hoan, tin vui đến tới tấp khiến con giáp này hứng khởi vô cùng.

Tuổi Sửu Xem tử vi tuần mới từ tuần mới 8-14/8 của 12 con giáp, tuổi Sửu có sao Tử Vi chiếu mệnh trong tuần này nên đường công danh sự nghiệp không có nhiều biến cố xảy ra, duy chỉ có điều đôi khi bạn hơi lơ là trong công việc mà thôi. Mặc dù sự chểnh mảng chốc lát của bạn chưa gây ra điều gì đáng tiếc, nhưng không phải lúc nào bạn cũng may mắn như vậy nên đừng lặp lại điều này quá nhiều lần nhé. Nhất là khi cạnh tranh hiện tại đang rất gay gắt, chỉ một phút sơ sẩy, bạn cũng sẽ đánh mất lợi thế sẵn có của mình.

Tài lộc trong tuần này không quá vượng với Sửu. Cơ hội kiếm tiền vẫn chưa thực sự mở ra với bản mệnh, nếu vội vàng đầu tư vào thời điểm này, bạn có thể sẽ thua lỗ nhiều hơn dự tính ban đầu. Cho dù bạn sẵn sàng trả giá nhưng cũng không nên hoang phí tiền bạc như vậy. Chuyện tình cảm tuy có cát tinh trợ mệnh nhưng đôi lúc vẫn xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi, nhưng chỉ cần tình yêu vẫn còn thì cuối cùng người yêu nhau vẫn về bên nhau. Người độc thân cũng có mối duyên tình chớm nở, báo hiệu sẽ có một cuộc tình đẹp như mơ sắp bùng nổ.

Tuổi Tý Xin chúc mừng tuổi Tý khi bạn chính là con giáp dễ thăng tiến tuần mới 8-14/8. Bản mệnh được Tam Hội nâng đỡ nên vận trình công việc khá lớn. Bản mệnh có tài năng nên được cấp trên tạo điều kiện cho thể hiện và phát huy. Đây chính là bàn đạp vững chắc cho bạn trong tương lai. Có thể thấy sự năng động và tự tin đã giúp bạn bắt tay vào mọi việc một cách nhanh nhẹn, cuối cùng cũng tạo cho mình cơ hội để tỏa sáng. Tuy nhiên, Tý đừng vì thích thể hiện mà không quan tâm tới cảm nhận của người khác nhé. Hãy luôn giữ thái độ khiêm nhường để tự bảo vệ mình. Tuổi Mùi Tuần mới 8-14/8 được cát tinh hậu thuẫn, người tuổi Mùi đón nhận nhiều tin vui, các kế hoạch đề ra được hoàn thành suôn sẻ đúng như dự kiến. Trong quá trình làm việc, bản mệnh còn gặp may mắn, được đồng nghiệp và cấp trên giúp đỡ rất nhiều. Với người làm công ăn lương, nhìn chung mọi thứ đang đi theo đúng hướng mà bạn mong muốn. Chỉ cần tập trung phát huy hết khả năng, không khó để bạn được thăng tiến lên vị trí xứng đáng với năng lực và công sức đã bỏ ra. Tuần này, cơ hội được thưởng nóng có rất nhiều, vì vậy bản mệnh hãy nhanh nhạy nắm bắt để có thể khiến túi tiền rủng rỉnh. Với người có ý định khai trương mở cửa hàng, cầu tài lộc thì tốt nhất nên để đến cuối tuần hãy tiến hành. Đó là thời điểm tốt nhất để đạt được mục tiêu của mình. (*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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