Con giáp nào may mắn nhân đôi trong tuần mới (22-28/08/2022)?

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 22:25

Theo tử vi phương đông, các con giáp dưới đây nhận được nhiều tin vui không đếm xuể.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn vốn là con giáp may mắn tuần này, do đó đừng vì sự an ổn mà trở nên lười biếng. Bạn nên chủ động nắm bắt các cơ hội xung quanh mình và cố gắng hết sức để khẳng định bản thân.

Thời điểm này, cấp trên đang chú ý đến bạn đấy, nếu bạn phát huy được phong độ thì khả năng được cất nhắc hoặc tăng lương là rất cao.

Với người làm đầu tư, bạn thu được một khoản kha khá nhờ những quyết định đúng đắn trước đó. Bạn hiểu được đâu là thế mạnh của mình nên phát huy rất đúng thời điểm. Nếu muốn kiếm thêm tiền thì bạn nên tổ chức, sắp xếp cuộc sống khoa học hơn, cần lưu tâm đến yếu tố thời gian, tránh để sự chồng chéo ảnh hưởng đến kế hoạch công việc và phương hướng sự nghiệp.

Sự chăm chỉ của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng khi túi tiền rủng rỉnh, khách hàng, đối tác đều đến với bạn tấp nập không ngớt. Lĩnh vực tình cảm sẽ là điểm sáng trong tuần đặc biệt là với những ai vẫn còn đang độc thân. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời để bạn đưa mối quan hệ của cả hai sang một trang mới.

Nếu có tình cảm với ai, hãy bày tỏ một cách chân thành, bởi biết đâu đối phương cũng chỉ chờ lời thổ lộ của bạn thôi đấy.

Tuổi Sửu

Tử vi tuần mới hứa hẹn con giáp tuổi Sửu sẽ nhận được một nguồn năng lượng tuyệt vời để có thể hoàn thành những dự án còn đang dang dở của mình. Bạn sẽ có cơ hội tham gia vào các dự án lớn, vậy nên, hãy chuẩn bị một vài ý tưởng táo bạo để đưa lên bàn họp nhé.

Hãy tận dụng khoảng thời gian này để tạo ấn tượng với cấp trên, đây sẽ là tiền đề để bạn có thể đạt đến những vị trí cao hơn trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, trước đó, bạn sẽ phải chủ động trong việc nắm bắt cơ hội này.

Người tuổi Sửu tìm được nhiều niềm vui trong chuyện tình cảm hiện tại. Nếu tuần này bạn được giúp đỡ, để củng cố vòng tròn quan hệ của mình, bạn cũng nên trả lại ân huệ đó bằng cách hỗ trợ họ trong những việc khác. Tử vi cát tinh trợ lực nên tài lộc của bản mệnh lúc này đã có tiến triển rõ rệt, một số người kiếm được tiền nhờ những công việc đơn giản và nhờ thói quen chăm chỉ tích lũy nên bạn không vướng phải khó khăn về tiền bạc như mọi người xung quanh mình.

Tuổi Hợi

Tuần mới có nhiều niềm vui mới, những dự định kinh doanh sắp tới thúc đẩy người tuổi Hợi mở rộng các mối quan hệ xã hội và tìm kiếm một người đồng hành thích hợp. 

Để thuyết phục được đối phương, bạn nên có một kế hoạch chi tiết, cụ thể và rõ ràng, chủ động trong những bước tiến đầu tiên, đặc biệt hãy làm rõ lợi nhuận và lợi ích giữa hai phía.

Nhờ cát tinh ghé thăm mà cơ hội phát tài phát lộc cũng xuất hiện. Đối với một người dày dặn kinh nghiệm thì bạn có thể biến cơ hội của mình thành tiền ngay lập tức. Bạn khiến cho nhiều người thấy ngưỡng mộ đấy. Người độc thân lúc này sẵn sàng mở lòng mình ra đón những điều tốt đẹp. Bạn dành cho người chân thành với mình cơ hội để trò chuyện gần gũi hơn.

Con giáp nào may mắn nhân đôi trong tuần mới (22-28/08/2022)? - Ảnh 1
Với những cặp đôi, đây sẽ là cơ hội để bạn tạo dựng những kết nối vững chắc hơn với người ấy. Hãy tận dụng những buổi hẹn ấm áp để cả hai có thể chia sẻ nhiều hơn về những khía cạnh mà bản thân ít bộc lộ nhé.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

 

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