Con giáp nào may mắn ngút trời trong tháng 10 âm lịch này?

Tâm linh - Tử vi 13/09/2022 20:50

Chỉ còn vài tháng cuối năm mà con giáp này vẫn bội thu gấp bội.

Tuổi Dần 

Tuổi Dần đa số là những người thông minh, độc lập, bạo dạn và rất quyết đoán, dũng cảm và có tham vọng. Tháng 10 âm lịch 2021 là một tháng rất tốt lành cho những người tuổi Dần, đặc biệt là về chuyện tài chính làm ăn. Tuy giữa năm phải đối phó với vài chuyện không như ý do có tiểu nhân hãm hại, nhưng càng về cuối năm, tài vận của tuổi Dần ngày càng phát đạt hơn.

Tử vi học có nói, tháng 10 âm là lúc các sao tốt chiếu rọi, người tuổi Dần làm gì cũng thành công, lộc lá đầy nhà, tiền tiêu không hết. Không chỉ có tài chính, mà những mặt khác trong cuộc sống của họ cũng hết sức thuận lợi suôn sẻ, và sẽ là một thiếu sót lớn nếu không liệt kê họ vào danh sách những con giáp có vận đỏ nhất tháng.

Tuổi Thân

Trong tháng 10 âm này, tuổi Thân sẽ phải làm việc vất vả hơn trước đây. Nhưng với sự trợ giúp của quý nhân, công việc của bạn cũng có khá nhiều tiến triển đấy. Tuy nhiên, bạn cũng cần chú ý hơn tới chuyện sức khỏe và các mối quan hệ cá nhân của mình nhé, vì rắc rối sẽ thường nảy sinh từ những điều này.

Tuổi Hợi 

Tháng 10 âm lịch 2021 sẽ là một tháng có nhiều thay đổi tốt đối với tuổi Hợi. Những tháng đầu năm thế nào không biết, nhưng những tháng cuối năm tuổi Hợi sẽ lấy lại những gì đã mất. Trong tháng 10 âm này tuổi Hợi sẽ có vận may từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều có những cải thiện đáng kể.

Con giáp nào may mắn ngút trời trong tháng 10 âm lịch này? - Ảnh 1
Giữa tháng 10 âm, tuổi Hợi có thể sẽ gặp được quý nhân, được đưa đường dẫn lối giúp tuổi Hợi làm giàu trong tương lai. Người tuổi Hợi vốn được xem là người được trời ban nhiều phước lành, mọi điều tốt đẹp đều đến với họ, chỉ cần gặp được thiên thời địa lợi, nhân hòa thì sẽ thăng hoa viên mãn.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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