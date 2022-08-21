Con giáp nào may mắn đủ đường mặc vận xui bủa vây trong tháng cô hồn?

Tâm linh - Tử vi 21/08/2022 00:00

Mặc dù tháng cô hồn nhưng những con giáp này vẫn gặp được may mắn đủ đường.

Tuổi Hợi 

Những ngày cuối cùng của tháng 6 âm lịch có những con giáp sẽ gặp nhiều may mắn trong cả tháng cô hồn (tháng 8 dương lịch) và kéo dài sang cả tháng 9 và thật sự chúc mừng những con giáp đến thời điểm huy hoàng, có được nhiều tin vui, muốn gì được đó, cuộc sống viên mãn khiến không ít người mong có.

Đầu tiên phải kể là người tuổi Hợi. Đầu năm Nhâm Dần 2022 Phong thủy sư Tam Nguyên đã dự đoán họ có thể gặp nhiều trở ngại, khó khăn trong cuộc sống do chịu ảnh hưởng của phá Thái tuế.

Nhưng người tuổi Hợi lạc quan, kiên cường, có trí tuệ và tài thao lược tuyệt vời, làm việc chăm chỉ và khắt khe với chính mình, gian nan, trắc trở mấy cũng tự lực vượt qua và luôn biết mình muốn gì, cần làm gì để tiến tới đích, đạt được mục tiêu đề ra. Tháng cô hồn (là thời điểm tháng 8 và 1 phần vắt sang tháng 9 dương lịch) vận mệnh của người tuổi Hợi thay đổi đáng kể.

Người tuổi Hợi cũng cần chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỉ sự, nơi làm việc có thể gặp nhiều quý nhân, được sếp trọng dụng, có thể thăng chức, tăng lương. Tháng cô hồn sự nghiệp của người tuổi Hợi khởi sắc, đặt nền móng vững chắc cho cả nửa cuối năm.

Những người làm ăn kinh doanh gặp cơ hội để đầu tư thì nên nắm bắt, tập trung phát huy những nền tảng đã có để khuếch trương lên và cứ thế mà hốt tài lộc, có thể trở thành đại gia, cuộc sống an nhàn, mỹ mãn.

Tuổi Tý

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tý may mắn có được sự kết hợp trong tính cách của cả tuổi Mão và tuổi Tuất. Họ có sự thẳng thắn vừa phải, nhưng khi cần thì cũng rất biết linh hoạt, khéo léo, chính vì thế, họ được coi là những người có tài ăn nói, giao tiếp tốt. Đặc điểm này giúp ích cho họ không ít trong công việc.

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Trong năm 2022, do Tý và Sửu là 1 cặp con giáp tương hợp, nên họ được Thần tài độ trì, làm gì hầu như cũng có kết quả tốt.

Đặc biệt, ngược lại với tuổi Mão và tuổi Tuất, tháng 7 âm lịch lại là tháng cực kỳ may mắn đối với người tuổi Tý và họ cần phải biết để nắm bắt mọi thời cơ đến với mình.

Tử vi học có nói, trong tháng 7 âm, tuổi Tý có vận đỏ lớn nhất mà không con giáp nào bì được. Công việc của họ được cho là sẽ vô cùng hanh thông, suôn sẻ, thu nhập liên tục tăng. Với trí thông minh, khả năng ứng biến và đối phó với mọi tình huống, tuổi Tý rất dễ đạt được những thành tựu tuyệt vời trong sự nghiệp của họ. Trong khi đó, chuyện tình cảm của họ cũng có nhiều biến chuyển tích cực.

Tuổi Thìn 

Vận số của người tuổi Thìn luôn được ưu ái cao hơn những con giáp khác – nhưng điều đó chỉ có khi người tuổi Thìn biết sống tử tế, hành thiện tích đức cao thì mới được Trời Phật trợ độ trở thành hiện thực.

Về công việc người tuổi Thìn dù làm công ăn lương nếu biết tiết kiệm thì cũng có thể mở được cửa hàng kinh doanh buôn bán riêng, rồi phát triển thêm nhiều cửa hàng, làm ăn khấm khá, tạo công ăn việc làm cho những người có hoàn cảnh khó khăn khác.

Về tình duyên thì người tuổi Thìn sống tốt và có ý nghĩa nên sẽ gặp được "nửa kia" xứng đôi vừa lứa. Nếu cả hai biết yêu thương, nhường nhịn, cảm thông cho nhau thì sẽ hạnh phúc tới "đầu bạc răng long").

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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