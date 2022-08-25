Con giáp nào may mắn dồn dập sau ngày 1/8/2022?

Được sao Thái Dương hậu thuẫn, người tuổi Mùi đón những thuận lợi trong sự nghiệp khi con giáp này dễ dàng tiến hành các kế hoạch đề ra. Trong quá trình làm việc, bản mệnh còn gặp may mắn, được đồng nghiệp và cấp trên giúp đỡ rất nhiều.

Đường tài lộc trong tuần mới này khá vượng, tuy nhiên nếu con giáp này có ý định khai trương mở cửa hàng, cầu tài lộc thì tốt nhất bản mệnh nên để đến cuối tuần hãy tiến hành. Đó là thời điểm tốt nhất để đạt được mục tiêu của mình.

Nhìn chung mọi thứ đang đi theo đúng hướng mà Mùi mong muốn. Chỉ cần tập trung phát huy hết khả năng, không khó để bạn có thể đạt được mục tiêu mà mình đã đặt ra, bao gồm cả kế hoạch được thăng tiến lên vị trí xứng đáng với năng lực và công sức đã bỏ ra.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm không được vui vẻ cho lắm, nguyên nhân là do bạn dồn hết thời gian, tâm sức vào công việc và chuyện kiếm tiền nên bỏ lỡ những giây phút bên nửa kia. Tình cảm vợ chồng cũng vì thế mà có phần xa cách, lúc này bạn nên dành thời gian để hâm nóng tình yêu nhé.

Tuổi Tỵ

Con giáp may mắn tuần này gọi tên người tuổi Tỵ. Bạn gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống, mà nổi bật nhất là phương diện tình duyên.

Sao Thái Âm chủ đào hoa xuất hiện mang tới cho bản mệnh nhiều cơ hội cải thiện tình trạng độc thân của mình. Con giáp này biết mình cần gì, muốn gì nên chắc chắn sẽ dễ dàng tìm thấy người trong mộng, chỉ cần bạn chịu mở lòng mà thôi.

Với người có đôi có cặp, chuyện tình cảm cũng giúp bạn thêm tràn đầy năng lượng. Người ấy mang tới cho bạn sự bình yên và cảm giác an toàn khi luôn thấu hiểu bạn, chính vì vậy cả hai luôn hạnh phúc khi được ở bên nhau.

Vận trình tài lộc trong tuần khá dồi dào, người kinh doanh lẫn người làm công ăn lương đều phát tài phát lộc bởi may mắn đang đứng về phía bạn. Nếu con giáp này có ý định đầu tư hay mở rộng kinh doanh thì nên bắt tay vào thời điểm giữa tuần, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.

Vận trình công danh sự nghiệp đôi khi cũng xuất hiện vấn đề nhưng bạn luôn chứng tỏ được mình là một người đa tài, có khả năng xử lý nhiều nội dung công việc khác nhau. Bản mệnh ngày càng biết cách bộc lộ bản lĩnh khi cần, nhờ thế mà đạt được sự tin tưởng của cấp trên.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong tử vi tuần mới này có điềm báo thăng tiến về công danh sự nghiệp nhờ có sự che chở của cát tinh Thiên Đức. Bản mệnh được trợ lực để đẩy mạnh vận trình công việc. Những khó khăn trở ngại trước đó được dễ dàng hóa giải, không còn điều gì cản trở bạn đi đến thành công.

Sau những nỗ lực mà con giáp này đã trải qua, cơ hội phát triển sẽ tăng dần lên, có những cơ hội để người tuổi này càng thêm quyết tâm với những gì mình đã lựa chọn. Mục tiêu càng ngày càng gần hơn, tham vọng sẽ dẫn bạn đi đúng đường.

Tài lộc nhìn chung vẫn có khoản thu vào đều đặn, không đến mức túng thiếu nhưng nhu cầu sinh hoạt ngày càng nhiều, vật giá leo thang, bản mệnh không thể không có kế hoạch chi tiêu phù hợp để quản lý tài chính một cách khôn ngoan, hạn chế thất thoát không đáng.

Đường tình duyên không có nhiều biến động, người tuổi Hợi không có nhiều cảm xúc mãnh liệt trong tuần. Tuy điều này không gây ảnh hưởng gì xấu nhưng có thể sẽ khiến cho người ấy cảm thấy chán nản vì không cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc của bạn.

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo.