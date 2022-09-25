Con giáp nào may mắn 10 ngày đầu tháng 10 âm lịch âm 2022?

Vào những ngày đầu tháng 10 âm lịch này nhiều điều sẽ xảy ra với các con giáp dưới đây.

Tuổi Dần

Tuổi Dần đa số là những người thông minh, độc lập, bạo dạn và rất quyết đoán, dũng cảm và có tham vọng. Tháng 10 âm lịch 2022 là một tháng rất tốt lành cho những người tuổi Dần, đặc biệt là về chuyện tài chính làm ăn.

Tuy giữa năm phải đối phó với vài chuyện không như ý do có tiểu nhân hãm hại, nhưng càng về cuối năm, tài vận của tuổi Dần ngày càng phát đạt hơn.

Tử vi học có nói, tháng 10 âm là lúc các sao tốt chiếu rọi, người tuổi Dần làm gì cũng thành công, lộc lá đầy nhà, tiền tiêu không hết. Không chỉ có tài chính, mà những mặt khác trong cuộc sống của họ cũng hết sức thuận lợi suôn sẻ, và sẽ là một thiếu sót lớn nếu không liệt kê họ vào danh sách những con giáp có vận đỏ nhất tháng.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi bề ngoài hiền lành, trầm tính nhưng bên trong rất mạnh mẽ, cứng rắn. Họ làm việc gì cũng sẽ cố gắng làm đến cùng chứ không dễ gì nản lòng, nhụt chí. Người tuổi này làm việc có tâm, tận tụy nên thích hợp với những công việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh.

10 ngày đầu tháng 10 Âm lịch, con giáp tuổi Mùi có tài lộc dồi dào, nhiều tin vui bất ngờ gõ cửa. Nếu làm kinh doanh, người tuổi này buôn may bán đắt, chốt được đơn hàng lớn. Họ cũng sẽ sớm có cơ hội đầu tư sinh lời.

Nhờ làm việc chăm chỉ, nỗ lực không ngừng, người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ gặt hái được thành công, được cấp trên trọng dụng. Từ giờ đến cuối năm, người tuổi Mùi nhận nhiều tin vui bất ngờ trong công việc, thu nhập tăng đều, tinh thần phấn chấn.

Tuổi Hợi

Tháng 10 âm lịch 2022 sẽ là một tháng có nhiều thay đổi tốt đối với tuổi Hợi. Những tháng đầu năm thế nào không biết, nhưng những tháng cuối năm tuổi Hợi sẽ lấy lại những gì đã mất. Trong tháng 10 âm này tuổi Hợi sẽ có vận may từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều có những cải thiện đáng kể.

Giữa tháng 10 âm, tuổi Hợi có thể sẽ gặp được quý nhân, được đưa đường dẫn lối giúp tuổi Hợi làm giàu trong tương lai. Người tuổi Hợi vốn được xem là người được trời ban nhiều phước lành, mọi điều tốt đẹp đều đến với họ, chỉ cần gặp được thiên thời địa lợi, nhân hòa thì sẽ thăng hoa viên mãn.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-giap-nao-may-man-10-ngay-dau-thang-10-am-lich-am-2022-504079.html