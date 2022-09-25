Con giáp nào luôn cho mình là đúng, không bao giờ chịu cúi đầu nhận sai trước?

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 19:00

Luôn cho mình là đúng và không bao giờ chịu xuống nước với ai đã khiến các con giáp dưới đây phải khổ sở.

Tuổi Sửu

Chắc hẳn ai ai cũng đều biết tính tình người tuổi Sửu thế nào rồi. Nhắc đến con giáp cố chấp, không ai không nghĩ đến người tuổi Sửu.

 

Tử vi 12 con giáp cho thấy tính cách của họ cũng giống như việc họ không thích nói chuyện vậy, vừa thâm trầm vừa cứng nhắc, làm thế nào cũng không thay đổi được. Dù họ biết mình sai mười mươi nhưng đừng hòng bạn nghe được lời xin lỗi từ họ.

 

Họ không chịu được việc nhận mình sai, còn hay cãi cùn như trẻ con, nhất quyết phủ nhận đến cùng. Nhưng nói thực, người miệng lưỡi không mấy linh hoạt như tuổi Sửu, mấy khi cãi cho nổi. Thế nên, sau vài lần, họ học theo bài im lặng.

 

Nếu bạn ở bên người tuổi Sửu thì cũng đừng ngạc nhiên khi con giáp này phạm sai lầm nhưng nhất quyết không xin lỗi, cũng chẳng giãi bày gì. Họ sẽ chỉ ngồi yên, ai cạy miệng cũng chẳng nói nửa lời, quyết không nhận lỗi. Với trường hợp này, nếu nhất định phải phê bình, bạn hãy chú ý lựa chọn từ ngữ uyển chuyển, dễ chịu chút nhé.

 

Tuổi Dậu

 

Rất nhiều người tuổi Dậu khi thi không đỗ sẽ đổ tại bài khó, công việc thất bại đổ lỗi cho xã hội, kinh doanh không được đổ cho tại thị trường, hôn nhân thất bại đổ lỗi cho đối phương… Đủ thứ lý do để bao biện cho sự thất bại của mình, nói một cách dễ hiểu là: “Tôi sai, nhưng đó không hẳn là do tôi! ”.

 

Thực ra, bạn có đổ lỗi, dùng lời lẽ quanh co để phủ nhận tất cả thì chính bạn mới là người tự xử lý vấn đề của mình, những người xung quanh chỉ nói ra nói vào một lúc rồi họ cũng sẽ quên bạn mà thôi. Nếu bạn không tự sửa sai thì những sai lầm, thất bại sẽ còn nối dài.

 

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Phàm đã là con người thì chắc chắn sẽ chẳng có ai hoàn hảo cả, nhưng không vì thế mà bạn lại học cách đổ lỗi hay bào chữa cho những tật xấu hay cái sai của chính bản thân mình, rồi lại cứ đi hợp lý hóa “Ta là nạn nhân của sai lầm” một cách đúng điệu.

Nhất là khi bạn đang là phụ huynh của những đứa trẻ mà bạn lại không dám thừa nhận mình sai, nghĩa là bạn đang là tấm gương xấu cho con đấy bạn nhé. Sau này đừng hỏi vì sao chúng là những đứa trẻ hư, hay nói dối, lừa gạt và thất bại.

Đã đến lúc người tuổi Dậu nên quẳng hết những lời biện bạch, bào chữa để “xoa dịu” cái thất bại của chính bản thân mình. Dũng cảm nhìn ra cái sai lầm của bản thân để đối diện và chiến đấu với nó. Chỉ có như thế, bạn mới thoát khỏi những lần sai lầm cho những lần sau!

 

Tuổi Mão

 

Người tuổi Mão nhìn bên ngoài thì tính tình rất tốt, lúc nào cũng ôn hòa nhã nhặn, nhẹ giọng đối đáp. Ấy thế nhưng bạn đừng tưởng thế thì có nghĩa là họ dễ dàng cúi đầu nhận sai về mình nhé.

 

Riêng trong chuyện này, họ cũng có phần giống như người tuổi Sửu, chỉ hơi khác ở cách thể hiện mà thôi. Những chú Mèo của chúng ta cũng sẽ chẳng nói mấy lời kiểu “xin lỗi, tôi sẽ rút kinh nghiệm” gì gì đó đâu.

 

Họ vốn khéo léo mà, thế nên bạn sẽ được thấy 1 màn chuyển hướng vô cùng ngoạn mục. Bằng cách nào đó, họ sẽ khéo léo chuyển chủ đề, hoặc khiến cho bạn thấy cảm thông với họ. Tới cuối cùng, thay vì trách phạt họ, bạn lại quay ra tự vấn mình liệu có quá khắt khe mà hiểu lầm họ hay không.

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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