Con giáp nào lọt vào mắt xanh của Thần tài tới hết tháng 8 dương lịch này?

Sau nhiều năm tháng cố gắng, cuối cùng Mão cũng nhận được lời khen của cấp trên. Bạn bắt đầu hành trình tạo dựng sự nghiệp của mình. Nhất là vào tháng 8 Âm lịch, Mão trở thành con giáp may mắn, hốt hết tiền bạc của thiên hạ.

Bạn may mắn được lọt vào mắt xanh của Thần Tài nên tiền bạc không thiếu thốn. Vả lại còn dư dả mua nhà sắm xe, tậu vài mảnh đất. Nói chung Mão chỉ cần ngồi không hưởng phúc, tiền bạc chẳng cần lo nghĩ.

Những nỗ lực bao nhiêu lâu nay của bạn cũng đổi lại sự tín nhiệm của đồng nghiệp và cấp trên. Vì vậy Mão cứ đà này mà thẳng tiến, đừng mất tập trung. Cứ cố gắng hết mình, tiền bạc, địa vị sẽ đổ về.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vừa thông minh, vừa khéo léo lại nhanh nhẹn, hoạt bát. Họ còn được biết đến với đầu óc nhạy bén, tinh thần lạc quan, dám nghĩ, dám làm. Họ luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời gian ngắn nhất.

Khác với những con giáp khác, người tuổi Tỵ giỏi thích ứng với hoàn cảnh, biết tương kế tựu kế. Trong hoàn cảnh khó khăn, họ biết cách xoay sở để sớm thoát khỏi thế bí.

Cuối tháng 8 Âm lịch, người tuổi Tỵ được Thần Tài che chở, công việc, sự nghiệp của họ có nhiều điều điểm sáng. Người làm công ăn lương được quý nhân đỡ nên sẽ sớm thăng quan tiến chức. Người làm ăn kinh doanh cũng buôn bán đắt hàng.

Người tuổi Tỵ trồng trọt chăn nuôi thì mưa thuận, gió hòa, sản phẩm được mùa, được giá. Người tuổi này tài lộc tăng tiến nên làm gì cũng xuôi thuận, thu về nguồn lợi lớn.

Tuổi Dậu

Mặc dù vào thời điểm đầu tháng, những người tuổi Dậu gặp vô vàn khó khăn trong công việc và tài chính nhưng bản mệnh lại là một trongnhững con giáp phát tài sau Rằm tháng 7. Tuổi Dậu sẽ liên tiếp đón tin vui kể cả trong công việc lẫn chuyện tiền bạc, tình duyên và sức khỏe. Mọi chuyện sẽ hanh thông, thuận lợi, đi đến đâu gặp may mắn đến đó.

Trong khoảng thời gian này, công việc của những người làm công ăn lương sẽ nhẹ nhàng, bớt áp lực hơn rất nhiều, không còn phải “đầu tắt mặt tối” như khoảng thời gian trước. Những người làm ăn kinh doanh có thể kí kết được một vài hợp đồng béo bở, người buôn bán ngày một lời nhiều nên nhờ đó mà tuổi Dậu sẽ không còn phải chật vật vì vấn đề tiền bạc nữa. Chuyện tình cảm của người tuổi Dậu cũng có nhiều tin vui trong khoảng thời gian này, đặc biệt là đối với nam giới.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!