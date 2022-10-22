Con giáp nào lành ít dữ nhiều trong tháng 11 âm lịch năm 2022?

Cùng đón xem các con giáp xui xẻo khó dứt trong tháng 11 âm lịch này.

Tuổi Mão

Tháng 11 Âm lịch này, tuổi Mão chính là con giáp chính là người gặp nhiều rủi ro trong công việc của mình. Thời gian này, do bản mệnh nên suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định thay vì vội vàng chớp lấy thời cơ mà không suy xét điều đó có thực sự phù hợp với mình không nhé.

Khi bạn thấy có vướng mắc gì bạn hãy mạnh dạn đứng ra nhận trách nhiệm, chớ nên sợ hãi mà thoái thác cho người khác. Trong 30 ngày tới việc kiếm tiền của bản mệnh khá khó khăn, thu nhập chỉ đủ chi tiêu chứ không tiết kiệm được là bao.

Ngoài ra, bạn còn có nguy cơ bị lừa gạt tiền bạc. Trong thời gian này những người tuổi Mão hãy thận trọng trong những quyết định liên quan đến tài chính, chớ tin người quá dễ dàng.

Tuổi Sửu

Trong 30 ngày tới việc kiếm tiền của tuổi Sửu khá khó khăn, thu nhập chỉ đủ chi tiêu chứ không tiết kiệm được là bao. Ngoài ra, bạn còn có nguy cơ bị lừa gạt tiền bạc. Trong thời gian này những người tuổi Sửu hãy thận trọng trong những quyết định liên quan đến tài chính, chớ tin người quá dễ dàng.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi chính là một con giáp không gặp may mắn trên nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Trên con dường công danh, sự nghiệp thời gian này không có dấu hiệu khởi sắc khiến bản mệnh khá sốt ruột và đôi lúc còn nóng nảy, vội vàng.

Trong thời gian tháng 11 âm lịch này do chuyện thị phi xảy đến khiến bạn thậm chí còn bị hiểu lầm, mang tiếng xấu, hãy bình tĩnh tìm cách giải quyết chứ đừng nên hành động bốc đồng gây nên. Những người tuổi Hợi nên thận trọng để không bị tiểu nhân lợi dụng cơ hội hãm hại bạn.

Trên con đường tình duyên do tính cách của bạn thường chán nản muộn phiền, cáu giận vô cơ, dễ khiến cho đối phương cảm thấy bí bách, áp lực khiến cho hai người ngày càng cách xa nhau.

(Thông tin chỉ mang tính tham khảo).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-giap-nao-lanh-it-du-nhieu-trong-thang-11-am-lich-nam-2022-515465.html