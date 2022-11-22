Con giáp nào không thích bị tình yêu ràng buộc, ham vui với tình trạng hiện tại của mình và không hề thấy sốt ruột?

Tâm linh - Tử vi 22/11/2022 18:57

Tự do tự tại, chả thích gắn liền cuộc sống với ai là đang nói đến những con giáp dưới đây.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn luôn hướng tới cuộc sống tự do, và tình yêu cũng chỉ là một phần trong cuộc sống của họ mà thôi. Con giáp này không muốn mình phải chịu trói buộc của bất cứ ai, hi vọng rằng cuộc sống lúc nào cũng nhẹ nhàng thoải mái, không có bất cứ áp lực nào.

Họ muốn mình có thể tự do làm điều mình muốn, còn một khi đã yêu ai rồi, họ sẽ cảm thấy mình như đang cõng một gánh nặng trên lưng, làm việc gì cũng phải cân nhắc.

Do đó, khi còn trẻ, tuổi Thìn là con giáp ham học hỏi, đồng thời cũng là một người rất ham vui, họ có thể tham dự bất cứ cuộc vui nào, nhưng một khi có ai nhắc đến chuyện yêu đương, họ sẽ lập tức bỏ ngoài tai ngay. Ngay cả khi tất cả mọi người đã có đôi có cặp rồi, con giáp không thích ràng buộc vẫn vui vẻ với tình trạng hiện tại của mình và không hề thấy sốt ruột.

 

Tuổi Dần

Tuổi Dần lại khác, nội tâm của họ khát vọng có một tình yêu bền chặt, lâu dài. Tuy nhiên, đối với nửa kia, tuổi Dần yêu cầu rất cao. Tuổi Dần nói muốn yêu đương nhưng lại phần nhiều lựa chọn độc thân, vì căn bản họ ít khi gặp được người thích hợp.

Con giáp nào không thích bị tình yêu ràng buộc, ham vui với tình trạng hiện tại của mình và không hề thấy sốt ruột? - Ảnh 1
Để khắc phục tình trạng này, tuổi Dần cần làm việc gì cũng đến nơi đến chốn, chăm chỉ gặp gỡ nhiều người hơn, không nên dùng những yêu cầu, chuẩn mực làm thước đó tình yêu.

Thay đổi từng chút một, nói không chừng ngoảnh đi ngoảnh lại thần tình yêu đã gõ cửa trái tim rồi.

Tuổi Ngọ 

Nếu phải lựa chọn giữa tình yêu và tự do, chắc hẳn người tuổi Ngọ sẽ lựa chọn tự do, bởi họ sợ rằng một khi yêu ai, họ sẽ là người phải chịu tổn thương hoặc sẽ gây tổn thương cho người khác. Tình yêu đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng một khi kết thúc, tất cả thế giới xung quanh sẽ sụp đổ.

Hơn thế nữa, họ là con giáp phản ứng nhanh, yêu thích cảm giác tự do tự tại, thích gì làm nấy. Họ cảm thấy chỉ khi được sống hết mình, sống được là chính mình thì cuộc đời mới trở nên ý nghĩa. Còn một khi đã yêu ai, đã lập gia đình rồi, họ sẽ phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, không thể thoải mái như trước được nữa.

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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