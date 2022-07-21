Con giáp nào khốn khó đủ đường, vướng hạn tam tai trong những tháng cuối năm 2022?

Tâm linh - Tử vi 21/07/2022 05:00

Vướng hạn tam tai, gặp xui xẻo liên miên trong những tháng cuối năm. Các con giáp dưới đây nên cẩn thận bốn bề.

Tuổi Thân

Do gặp hạn tam tai 2022 nên Thân có một năm vất vả về mọi mặt. Công việc của bạn vô cùng khó khăn, kinh doanh buôn bán gặp bất lợi, có dấu hiệu hao tài nặng.

Bên cạnh đó, bạn còn cần phải đề phòng bị trộm cắp tài sản, họa tiểu nhân. Gia đạo không êm ấm vì vợ chồng dễ xung đột do công việc, tài chính. Sức khỏe của Thân cũng không quá tốt, quý bạn cần cẩn trọng khi đi xa, lái xe, các công việc mang tính chất nguy hiểm.

Tuổi Tuất

Tình cảm của người tuổi Tuất trong năm nay khá bấp bênh do bản thân khá rụt rè, vô tâm kết hợp với bản tính dễ chán nản làm cho mọi việc khó thành. Người độc thân sẽ ít có cơ hội gặp được nửa kia ưng ý. Còn đối với những người có gia đình cần chú ý phân bổ thời gian hợp lý, đừng quá lao đầu vào công việc làm tình cảm vợ chồng dễ rạn nứt.

Con giáp nào khốn khó đủ đường, vướng hạn tam tai trong những tháng cuối năm 2022? - Ảnh 1
Người tuổi Tuất để có được công việc thuận buồm xuôi gió trong năm 2022 cần phải cẩn trọng cách hành xử cũng như lời ăn tiếng nói. Tránh những lời nói ảnh hưởng xấu đến công việc và gây ra nhiều hệ lụy không đáng có.

Tài lộc của người tuổi Tuất trong năm 2022 không mấy dư dả nhưng cũng không đến mức túng thiếu. Cần đề cao sự tiết kiệm, tích lũy và đầu tư dài hạn để dư dả hơn về mặt tài chính. Trong công việc đầu tư, cần ổn định lâu dài tránh đầu tư lướt sóng gây nhiều bất trắc không đáng có.

Tuổi Tý

Công việc của Tý có biến động khá lớn, bạn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là với những người mới khởi nghiệp.

Bạn làm gì cũng chỉ có một mình, khó nhờ vả được anh em, bạn bè. Việc kinh doanh của những người tuổi Tý cũng bết bát, dễ mất tiền, thất thu. Chuyện tình cảm ảm đạm, vợ chồng lục đục, sức khỏe giảm sút.

Tuy nhiên các bạn cũng không nên quá lo lắng, quan trọng là phải kiên trì, vững tâm, thường xuyên tích đức hành thiện, vận trình ắt trở nên nhẹ nhàng, hanh thông hơn.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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