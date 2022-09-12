Con giáp nào khéo léo trong giao tiếp nên có được cả thiên hạ?

Nhờ khả năng giao tiếp lưu loát mà các con giáp này lấy được lòng của rất nhiều người.

Con giáp tuổi Sửu Người tuổi Sửu vốn là con giáp chăm chỉ, siêng năng, không ngừng nỗ lực để tạo dấu ấn cho mình. Trên con đường xây dựng sự nghiệp, tuổi Sửu cũng là những người sống biết điều, biết bản thân là ai và luôn biết ơn những người đã giúp đỡ mình. Tuổi Sửu thường trải qua nhiều khó khăn vất vả hơn những con giáp khác nhưng mọi nỗ lực của họ đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Năm 2022 này, tuổi Sửu có khả năng tìm được cơ hội xây dựng cuộc sống bước lên một tầm cao mới. Trong năm nay, tuổi Sửu cũng trở thành ngôi sao may mắn cho mọi người xung quanh. Người tuổi Sửu vốn được lòng người khác, đặc biệt là rất thu hút quý nhân, tháng 9 này tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn. Nếu sắp tới người tuổi Sửu biết nắm bắt cơ hội, họ sẽ còn giàu có và thăng hoa hơn nữa. Những người bạn quý nhân này có thể sẽ mang lại may mắn bất ngờ cho họ trong năm nay.

Con giáp tuổi Dậu Xem bói tử vi, người tuổi Dậu đa phần đều thông minh, xinh đẹp, có khả năng cuốn hút đặc biệt với người khác giới. Không chỉ chăm chỉ, siêng năng, nàng giáp này còn luôn có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Trong cuộc sống, người tuổi Dậu không muốn nợ ai bất cứ điều gì, họ sống sòng phẳng và luôn nhớ ơn những người đã cưu mang mình. Bản mệnh sống thiên về lý trí hơn, đôi lúc cũng tình cảm nhưng lại sợ bị tổn thương nên không cho đi quá nhiều. Top con giáp khéo léo trong giao tiếp phải kể tới người tuổi Dậu đầu tiên, bởi nàng giáp này luôn biết cách xoay chuyển tính thế, biết trước biết sau nên được mọi người dành cho nhiều thiện cảm. Cuộc sống của người tuổi Dậu phần nhiều đều gặp may mắn, từ sự nghiệp, hôn nhân đến tiền tài đều có quý nhân chiếu cố nồng hậu. Đặc biệt, càng lớn tuổi, người tuổi Dậu không những xây dựng được sự nghiệp ổn định mà còn đem đến nhiều may mắn và tài lộc cho gia đình, tận hưởng một cuộc sống viên mãn sung túc.

Con giáp tuổi Hợi Người tuổi Hợi luôn khiến người khác ngưỡng mộ vì là con giáp được trời ban nhiều phước lành nhất. Người tuổi Hợi hiền lành, nhận hậu, biết đối nhân xử thế, làm việc gì cũng nghĩ đến người khác nên đương nhiên có nhiều quý nhân bên cạnh. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Hợi có thể không quá giàu có nhưng tình cảm thì vô cùng đong đầy. Năm nay, người tuổi Hợi có thể gặp được người thương, người có cùng mục tiêu, cùng sát cánh, cùng nhau phát triển, hay thậm chí là người giúp họ vượt qua khó khăn hay là người khiến họ phát tài, giàu có. Đặc biệt, tuổi Hợi sẽ gặp được cơ hội tốt để giúp cuộc sống trong năm thăng hoa theo một cách đặc biệt. * Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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