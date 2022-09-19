Con giáp nào hút hết lộc trời trong 3 tháng cuối năm 2022?

Người tuổi Mão vốn sống tình cảm, dĩ hòa vi quý. Họ không cần quá giàu có mà chỉ mong muốn có cuộc sống bình yên. Tất nhiên, con giáp này vẫn cố gắng để sống đủ ăn đủ mặc, giúp người thân thoải mái, không phải lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền.

Sau tháng 9 này, tuổi Mão sẽ có cơ hội lội ngược dòng, làm ăn thuận lợi trong các tháng cuối năm. Trước khi qua năm 2023, sự nghiệp và tiền tài của bản mệnh đều viên mãn bất ngờ.

Đa số người tuổi Mão đều thông minh, nhanh nhạy. Trong cuộc đời, họ gặp nhiều cơ hội tốt để nâng tâm cuộc sống nhưng đôi lúc cũng gặp khó khăn, trắc trở cản đường. Tử vi nói rằng trong năm 2022, tuổi Mão đón nhận nhiều thay đổi tích cực trong cuộc sống.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có thu nhập tương đối tối trong 3 tháng cuối năm 2022. Nó có thể đến từ các nguồn đầu tư trước đó. Đôi khi, tuổi Tuất cũng phải vất vả mới kiếm được số tiền này.

Người làm công ăn lượng nhận được sự cất nhắc của cấp trên. Bản mệnh phải vất vả làm việc nhưng được đến đáp xứng đáng. Người làm ăn kinh doanh tháo gỡ được khó khăn, nhận về thành quả khả quan. Việc làm ăn buôn bán gặp thời, một vốn bốn lời.

Lưu ý, cuối năm tài lộc của tuổi Tuất có dấu hiệu tiêu hao, có thể chi vào các việc như cưới hỏi, xây sửa nhà. Bản mệnh cần chú ý cân đối thu chi để không cháy túi.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, kiên trì. Họ có sự nhiệt huyết với công việc, một khi đã nói là làm, theo đuổi mục tiêu đến tận cùng. Đa số người tuổi Dần có thể gặt hái thành công ngay từ giai đoạn tiền vận.

Tuổi Dần khá bản lĩnh, không sợ đối mặt với khó khăn, thử thách. Họ lấy đó làm động lực để tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp, gây dựng cuộc sống ấm no.

Tử vi nói rằng trong năm 2022, tuổi Dần đón nhận nhiều bước chuyển mới trong cuộc sống cũng như sự nghiệp. Thời gian trước đây con giáp này phải đối mặt với nhiều khó khăn. Sau tháng 9 này, bản mệnh sẽ đón nhận nhiều hỷ sự.

Tuổi Dần không ngồi im chờ lộc đến mà luôn cố gắng để nhận được cơ hội phát triển mới. Trong những tháng cuối năm, tuổi Dần sẽ lấy lại được những gì đã mất. Trước khi bước qua năm 2023, bản mệnh sẽ kiếm được nhiều tiền để thay đổi cuộc sống.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.