Con giáp nào hưởng hết may mắn trong thiên hạ trong tuần mới (25-31/07/2022)?

Là con giáp may mắn tuần này nên dù đầu tuần người tuổi Tị sẽ gặp phải đôi chút khó khăn, nhưng càng về sau thì vận trình càng cải thiện.

Một số người vẫn sẽ phải bôn ba khá vất vả nếu muốn kiếm được đồng tiền. Hãy suy nghĩ tích cực, tự động viên bản thân rằng càng vất vả bao nhiêu, bạn sẽ càng thu nhận được nhiều điều hay bấy nhiêu.

Với người làm công ăn lương, bạn nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nên dần tìm ra hướng giải quyết cho những bế tắc. Thậm chí nhờ vậy, bạn tìm ra điểm mạnh tiềm ẩn của mình và có hướng đi mới cho tương lai.

Chuyện tình cảm là một điểm sáng rõ rệt với bản mệnh trong tuần này. Dù đã tìm được nửa kia hay chưa, bạn đều có cơ hội tận hưởng hạnh phúc. Hãy trân trọng khoảng thời gian này và đối xử chân thành với những người thật lòng với bạn, bạn sẽ luôn thấy tình yêu ở quanh mình.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có thể đạt được thành công trong sự nghiệp nhờ có sự giúp đỡ của Chính Ấn và Chính Quan. Bạn nhận được nhiều thành tựu khiến mọi người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, bạn không nên quá mức tham quyền tham chức, kẻo Thiên Quan và Thương Qua rình rập sẽ khiến cho mọi cố gắng của bạn đổ sông đổ bể.

Vận trình tài lộc của bạn có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực, đặc biệt là từ khoảng thời gian giữa tuần. Người làm công ăn lương có cơ hội được thưởng nóng hoặc tăng lương nhờ những đóng góp tích cực của mình. Người làm ăn kinh doanh có thể tìm thấy những khách hàng, đối tác triển vọng hoặc tự tìm ra phương hướng kinh doanh mới.

Nhờ có Thái Âm chiếu mệnh giúp nhân duyên của người độc thân có nhiều dấu hiệu tích cực, đặc biệt là với nữ mệnh. Bạn nên giữ quan hệ được với những người chân thành và thẳng thắn, luôn thầm lặng quan tâm, chăm sóc bạn chứ không nên tiếp tục ngó lơ như vậy.

Tuy nhiên, những người đã lập gia đình sẽ gặp phải nhiều chuyện buồn. Nếu không nhanh chóng tìm cách cứu vãn, bạn có thể khiến hạnh phúc lứa đôi tan vỡ, hoặc tạo cơ hội để kẻ thứ ba chen chân vào. Bạn nên từ bỏ sự kiêu ngạo của mình và thử xuống nước với người ấy xem sao.

Tuổi Thân

Phương diện sự nghiệp của người tuổi Thân phát triển khá ổn định trong khoảng thời gian này. Đặc biệt là vào đầu tuần, bản mệnh giữ được tinh thần hăng hái, sẵn sàng bắt tay vào nhiệm vụ được giao, thậm chí truyền cảm hứng được cho mọi người xung quanh.

Tài lộc có dấu hiệu phát triển rực rỡ vào thời điểm giữa tuần. Nếu trước đó bạn đã không ngại thử thách bản thân thì nay là lúc bạn thu được lợi nhuận từ những mối đầu tư mạo hiểm. Bạn không chỉ kiếm tiền cho bản thân mà còn có thể giúp người khác cùng được hưởng lợi.



Trong chuyện tình cảm, sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy người độc thân được nhiều người săn đón. Con giáp may mắn tuần này hãy thử lắng nghe trái tim mình để có thể nhận ra trái tim đang rung động với ai, từ đó mở ra một trang mới cho cuộc sống của mình.

Với những người đã có đôi có cặp, vợ chồng bạn đôi khi vẫn còn tranh cãi, nhưng dường như đó lại là gia vị của tình yêu. Qua mỗi mâu thuẫn, hai người lại thêm hiểu về nhau, thêm trân trọng nhau và hòa hợp hơn với nhau.

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