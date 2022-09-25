Con giáp nào hoan hỉ trong tháng 10 âm lịch sắp tới?

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 10:05

Cùng đón xem bạn có nằm trong số 3 con giáp được cho là thuộc top may mắn trong tháng 10 âm sắp tới không nhé.

Tuổi Mùi

Trong năm 2022, do Mùi và Sửu tạo thành 1 trong 6 cặp con giáp Lục xung, nên so với các con giáp khác, tuổi Mùi cũng gặp nhiều thách thức hơn trong sự nghiệp, các mối quan hệ cũng như vấn đề sức khỏe.

Theo các chuyên gia phong thủy, trong năm 2022 tuổi Mùi có 2 thời điểm khó khăn liên tiếp là tháng 8 và tháng 9 âm, cần họ phải đặc biệt cẩn trọng để tránh những chuyện không hay, mất tiền lại mệt người.

Đặc biệt, năm nay tuổi Mùi dễ gặp xích mích trong các mối quan hệ ở nơi làm việc, do đó phải hết sức kín kẽ trong giao tiếp. Ngoài ra, tuổi Mùi cũng được cho là không nên đầu tư rủi ro vì khả năng thua lỗ cũng khá cao. Để có thể duy trì tình hình tài chính ổn định, họ nên cân nhắc, tính toán cẩn thận, chi tiêu hợp lý.

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Sau 2 tháng liên tiếp gặp nhiều khó khăn, sang tháng 10 âm, những vận xui này sẽ dần biến mất, nhường chỗ cho nhiều suôn sẻ và thuận lợi sẽ đến với tuổi Mùi.

Tử vi học có nói, với sự xuất hiện của cát tinh Vũ Khúc - 1 sao tốt chủ về tài lộc, tiền tài, tuổi Mùi có thể gặp may mắn bất ngờ trong việc kiếm tiền, thậm chí thu nhập tăng cao từ nhiều nguồn khác nhau.

Do đó, tuổi Mùi nên tận dụng những ưu thế này để kiếm tiền, bảo đảm cho họ 1 cuộc sống sung túc, đủ đầy trong dịp cuối năm này.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần là người mạnh mẽ, có mục tiêu, lý tưởng riêng và giàu tham vọng. Người tuổi này sáng tạo và luôn kiên định với mục tiêu mà mình đã đề ra. Đó là lý do khiến người tuổi này thường thành công từ khi còn trẻ.

Tháng 10 Âm lịch, người tuổi Dần có đường tài lộc vượng, vận trình ngày một lên hương. Nếu tiếp tục làm việc chăm chỉ và giữ vững tinh thần, con giáp này sẽ thành công trong công việc, thu nhập tăng lên khá nhiều.

Qua các mối quan hệ xã hội, con giáp tuổi Dần có thêm cơ may kiếm tiền, cũng như tìm được các công việc phù hợp với bản thân. Người tuổi này nhạy bén trong kinh doanh nên buôn bán gặp thời gặp thế, doanh thu tăng lên cao hơn so với tháng trước,

Tuổi Hợi

So với tuổi Mùi và tuổi Tuất, năm 2022 được coi là ổn định và dễ thở hơn cho những người tuổi Hợi. Đa số thời gian trong năm, họ sẽ không gặp phải nhiều bất ổn, tuy nhiên, thu nhập của họ cũng vì thế chỉ ở mức trung bình.

Đặc biệt, tháng 7 và tháng 8 âm vừa qua là 2 trong số những giai đoạn mà tuổi Hợi hầu như không gặt hái được thành quả nào đáng kể, khiến họ đôi lúc cảm thấy chán nản và không có động lực để cố gắng.

Theo các chuyên gia phong thủy, tháng 10 âm là thời điểm đáng mong chờ cuối cùng trong năm nay của những người tuổi Hợi vì họ sẽ kiếm tiền nhanh hơn bất kỳ tháng nào trước đây, và do đó, sẽ tích lũy được 1 số vốn đáng nể vào dịp cuối năm.

Đây cũng là lúc tuổi Hợi nên thực hiện những kế hoạch và dự án đầu tư quan trọng, vì khả năng thành công là rất cao.

Tuy nhiên, cũng cần nói rõ rằng, cái may mắn của tuổi Hợi không nằm ở các cơ may "từ trên trời rơi xuống", do đó, muốn giàu có, họ phải thật chăm chỉ và nỗ lực, vì càng chăm chỉ thì họ sẽ càng thu về được nhiều hơn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, mong cầu độc giả sẽ luôn có cái nhìn vui vẻ, lạc quan và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

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