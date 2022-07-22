Con giáp nào hiếu thảo với bố mẹ, luôn chăm lo, phấn đấu vì bố mẹ từng tí khi về già?

Tuổi Hợi vốn dĩ là những người sinh ra đã hưởng được phúc đức trời cho. Bất kể là sinh trưởng trong gia đình giàu có hay khó khăn, tuổi Hợi không bao giờ phải lo lắng hay suy nghĩ về cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên, không phải vì thế mà tuổi Hợi có tính ý lại. Khi tuổi Hợi còn sống trong vòng tay của gia đình, họ là những đứa trẻ rất biết suy nghĩ và đặc biệt luôn hiếu thuận với bố mẹ.

Và đó là tính cách đặc biệt sẽ theo tuổi Hợi trong suốt quãng đời còn lại. Sau khi lớn lên, mặc dù phải đối diện với biết bao chông gai thử thách ngoài đời, nhưng tuổi Hợi vẫn một lòng hướng về đấng sinh thành của mình. Thậm chí, khi họ phải đối mặt với những sự thờ ơ ghẻ lạnh của người thân thì vẫn giữ vững một lòng hiếu thảo không hề thay đổi. Nhờ vậy mà phúc đức tuổi Hợi ngày càng nồng hậu, họ làm việc gì cũng may mắn và tạo được khối tài sản khá mơ ước. Nhìn chung sự tử tế của tuổi Hợi đối với gia đình khiến ai nấy đều ngưỡng mộ và mong muốn học tập theo.

Từ trước tới nay, người cầm tinh con trâu vẫn luôn nổi tiếng là những người cực kỳ hiếu thuận. Trời sinh tính tình thiện lương lại rộng rãi, lành hiền, khoan dung, tuổi Sửu luôn hiểu biết, hiếu kính cha mẹ một lòng không đổi. Bên cạnh đó, người tuổi Sửu phần lớn đều độc lập từ rất sớm, chăm chỉ làm ăn, tích lũy của cải. Một khi có khả năng, họ sẵn sàng giúp đỡ gia đình, cha mẹ, mong muốn cuộc sống của cha mẹ tốt đẹp hơn, sung sướng hơn.

Mặc dù không phải tất cả những người tuổi Sửu đều có thể chăm sóc thỏa đáng cha mẹ mình tất cả mọi mặt thế nhưng họ thực sự nỗ lực.

Họ có thể rất ít nói ra, thế nhưng chỉ cần cẩn thận chú ý, có thể phát hiện tuổi Sửu luôn lo lắng, luôn để ý đến cha mẹ, rất chu đáo. Cũng bởi vậy, có những giai đoạn, người tuổi Sửu có áp lực rất lớn bởi trách nhiệm ngày một nhiều của mình. Có khi vì đặt chữ hiếu quá cao mà làm phật lòng không ít người. May mắn thay, tuổi Sửu vẫn luôn là người rộng rãi, hào phóng, đối với người khác đều là thật lòng, chân thành vì vậy khi gặp khó khăn cũng nhận được thông cảm, giúp đỡ.

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ vốn lương thiện và rất chân thành. Khi họ làm điều gì đều xuất phát từ trái tim của mình, không hề tư lợi. Đa số tuổi Ngọ không phải ai cũng sinh ra trong gia đình êm ấm, hạnh phúc, nhưng ở họ luôn có một ý chí mạnh mẽ và kiên cường vượt lên số phận. Tử vi có nói, tuổi Ngọ phải rời xa khỏi vòng tay bố mẹ thì mới thành công trong cuộc sống. Trời sinh tuổi Ngọ thích tự do, bay nhảy nhưng trái tim của họ thì luôn hướng về gia đình.

Tuổi Ngọ có thể bất chấp, thậm chí hy sinh tất cả chỉ mong cho bố mẹ được sống vui vẻ, hạnh phúc. Có những người xem trọng tình yêu hơn cả tình thân nhưng với tuổi Ngọ thì điều đó không bao giờ xảy ra. Nhờ vậy mà tuổi Ngọ được thượng đế hậu đãi nhiều phước lành giúp họ sớm gầy dựng sự nghiệp và giàu có ở tuổi trung niên. Những năm về sau, tuổi Ngọ không những phụng dưỡng bố mẹ về mặt tinh thần mà còn cho họ được cuộc sống sung túc đáng mơ ước.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo