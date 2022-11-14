Con giáp nào hay che giấu bản thân, có tính cách đa nghi, nhưng lại không biểu hiện lên nét mặt?

Người tuổi Sửu sống rất hướng nội, họ ít khi chịu chia sẻ với mọi người việc gì, đồng thời, họ còn mắc cái tật nghĩ nhiều, những việc trong mắt người ngoài tưởng chừng như nhỏ bé, vậy mà họ cũng có thể nghĩ một cách rất nghiêm túc, rất chu toàn. Người ngoài thường không thể biết được rằng họ đang nghĩ đến những công to việc lớn gì, hay chỉ là những chuyện tiểu tiết bé nhỏ, chỉ biết rằng thoạt nhìn thì dường như lúc nào họ cũng có điều giấu trong lòng. Hơn nữa, con giáp này còn rất hay đắm chìm trong suy nghĩ, một khi đã rơi vào tình trạng này, họ sẽ chẳng còn chú ý đến bất cứ điều gì xảy ra xung quanh mình nữa. Vì vậy, một trong những nguyên nhân khiến tuổi Sửu trở thành con giáp khó đoán là vì họ suy nghĩ quá nhiều, suy nghĩ những việc mà người bình thường không quan tâm hoặc không hiểu được.

Người cầm tinh con rắn này có bề ngoài tinh tế, thanh lịch, điềm đạm nhưng đôi khi khiến cho người khác ấn tượng rằng đây là người lạnh lùng và xa cách.

Thực tế đúng là như vậy, người tuổi Tỵ không muốn người khác gần mình quá, không thích tham gia vào các hoạt động tập thể, cũng không thích phải phụ thuộc vào ai.

Họ thích tận hưởng một không gian yên tĩnh, bình lặng một mình. Họ đề cao sự riêng tư, chính vì thế mà người tuổi Tỵ rất hay che giấu bản thân, đôi khi tự làm lu mờ chính mình trước mọi người. Ngoài ra, tuổi Tỵ có tính cách đa nghi, nhưng lại không biểu hiện lên nét mặt.

Họ thường dùng cách quan sát mọi việc thật kĩ càng để tìm ra câu trả lời cho chính mình. Điều này khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy tuổi Tỵ là người vô cùng bí ẩn và chẳng ai biết được là họ đang suy nghĩ gì.

Tuổi Thân

Thoạt nhìn, người tuổi Thân rất vui vẻ, dễ gần, thế nhưng trên thực tế, họ có thể nhanh chóng nhìn thấu mọi thứ, không cho phép bất cứ ai ăn hiếp mình. Những suy nghĩ thông minh và khả năng quan sát nhạy bén cho phép họ có thể nhìn ra nhất điều điều mà người khác không thấy hoặc chưa thấy được.



Chính vì thế, suy nghĩ của họ cũng thường đi trước mọi người một bước. Khó ai có thể đoán được con giáp này đang ẩn giấu điều gì trong lòng, chỉ khi họ chủ động nói ra, giải thích tỉ mỉ, mọi người mới có thể thấu hiểu và khâm phục.



Sự thâm thúy của họ khiến mọi người xung quanh vừa cảm thấy cần phải cảnh giác, đề phòng, lại vừa cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ.

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