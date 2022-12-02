Con giáp nào ghét nhất bị lừa, sẵn sàng giúp đỡ mọi người nhưng không cho phép mình được lừa dối hay bị phản bội?

Tâm linh - Tử vi 02/12/2022 10:01

Làm gì thì làm nhưng đừng bao giờ nói dối trước mặt các con giáp này.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có tính cách rất mạnh mẽ, đôi khi, ta có thể thấy họ khá độc đoán và thích áp đặt suy nghĩ của mình với người khác, tuy nhiên, trên thực tế, họ lại là một người vô cùng chân thật, cho dù là đối với người thân, bạn bè hay những người vốn xa lạ.

Họ chẳng bao giờ nghĩ đến việc lừa dối người khác vì cho rằng đó là hành vi không được quang minh chính đại. Bên cạnh đó, họ cũng cực kỳ căm ghét như người lừa dối hoặc phản bội mình. Nếu phát hiện người quen lừa dối mình, họ sẽ có phản ứng dữ dội ngay lập tức. Họ sẽ sử dụng lời lẽ nặng nề để lên án đối phương, từ đó về sau không muốn giữ quan hệ với người đó nữa.

 

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tị vốn không mấy nhiệt tình và cởi mở, vậy nên trên thực tế, họ không có nhiều mối quan hệ thân thiết, nhưng một khi đã quyết định giữ quan hệ với ai, họ sẽ là con giáp không hại người, đối xử rất chân thành với người đó.

Họ là người có suy nghĩ tinh tế, có thể nhìn thấu tất cả mọi điều xảy ra xung quanh mình. Hơn nữa, họ tự đặt ra cho mình những nguyên tắc rõ ràng, đồng thời sẽ không bao giờ vi phạm những nguyên tắc ấy.

Đó là, họ sẽ dành sự tin tưởng 100% với bạn bè, người thân của mình, đồng thời sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn. Nhưng một khi phát hiện mình bị lừa gạt, họ sẽ đối xử với người đó một cách vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn.

Con giáp nào ghét nhất bị lừa, sẵn sàng giúp đỡ mọi người nhưng không cho phép mình được lừa dối hay bị phản bội? - Ảnh 1
Con giáp ghét bị lừa dối này sẽ không cho đối phương bất cứ cơ hội giải thích nào, cho dù người đó có dùng lời lẽ ngọt ngào thế nào cũng không thể lay chuyển được.

Tuổi Hợi

 

Thực chất, người tuổi Hợi vốn rất dễ tính, họ là con giáp độc lập, không đặt ra nhiều yêu cầu bắt buộc mọi người xung quanh mình phải làm theo, hơn nữa lại còn đối xử với bạn bè và người thân một cách rất hào phóng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người.


Nhưng như vậy không có nghĩa là họ không đặt ra bất kỳ nguyên tắc hoặc giới hạn nào. Họ không cho phép những người thân thiết với mình được lừa dối hoặc phản bội mình.

Một khi phát hiện ra mình bị phản bội, họ có thể không bóc mẽ đối phương ngay lập tức mà lựa chọn nói chuyện riêng với đối phương, sau đó dần dần kéo dãn mối quan hệ với người đó.

Con giáp ghét bị lừa dối này có thể không cắt đứt mọi liên quan với người đó, nhưng một khi niềm tin đã mất thì không thể lấy lại, họ sẽ không còn tin tưởng vào người đó nữa. 

 

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo

Sang tháng 11, 2 con giáp nào được Quý nhân phù trợ, 1 con giáp nào khổ tận cam lai?

Sang tháng 11, 2 con giáp nào được Quý nhân phù trợ, 1 con giáp nào khổ tận cam lai?

2 con giáp sau sẽ gặp được quý nhân bất ngờ, 1 con giáp khổ tận cam lai vào cuối tháng 11 này.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi các con giáp may mắn Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi năm 2022

TIN MỚI NHẤT

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 5 giờ 0 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 30 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 6 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà