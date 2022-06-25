Con giáp nào gặp xui xẻo vào những ngày đầu tháng 7 năm Nhâm Dần?

Người tuổi Sửu cần nhìn nhận rõ hơn thực tế trước mắt cũng như năng lực của chính bản thân mình để tránh những sai lầm không đáng có.

Trong môi trường làm việc, bạn cũng cần hạn chế xen vào những tranh chấp nội bộ, nên tập trung hơn vào việc mà mình đang làm. Thái độ tọc mạnh có thể gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ của bạn, thậm chí đẩy bạn vào vòng xoáy thị phi. Người làm ăn, kinh doanh cần chú ý làm ăn chân chính, tránh sử dụng thủ đoạn hoặc tìm cách hãm hại, cướp công của người khác. Cách kiếm tiền không lành mạnh, không trong sáng dễ đẩy bạn vào tình cảnh bị kiện cáo, phải mất tiền mới giải quyết xong lùm xùm, rắc rối. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần chú ý hơn trong lĩnh vực chi tiêu. Bạn không nên bỏ quá nhiều tiền để chạy theo xu hướng. Trước khi rút hầu bao, bạn cần biết trong túi mình có bao nhiêu tiền để chi tiêu cho đúng mức.

Quan hệ Tý – Mùi Tương Hại báo hiệu tuổi Tý có thể không được may mắn trong tháng 7 Dương lịch. Thời điểm này vận trình công việc của tuổi Tý có thể gặp nhiều yếu tố bất lợi. Tuổi Tý cần phải có thái độ bình tĩnh để đối mặt với những khó khăn phát sinh vào thời điểm này.

Quá nóng vội, hấp tấp có thể khiến các bạn mắc phải những thiếu sót trong công việc. Vận trình tài lộc của tuổi Tý trong thời điểm này dừng ở mức trung bình.

Dù bạn có kiếm được tiền trong thời điểm này tuy vậy ngân sách của bạn hao hụt bởi những công việc không tên. Tuổi Tý nên chuẩn bị cho mình những kế hoạch chi tiêu hợp lý để tránh hao hụt tiền bạc trong thời điểm này.

Chuyện tình cảm của tuổi Tý trong thời điểm này không có quá nhiều mâu thuẫn. Bạn biết cách quan tâm và chăm sóc đối phương. Tuy vậy, nếu tuổi Tý quá tập trung vào công việc thì có thể khiến bạn và đối phương trở nên xa cách.

Tuổi Tuất

Thời điểm này, các mối quan hệ của người tuổi Tuất dễ xảy ra vấn đề. Kẻ tiểu nhân xuất hiện gây ra không ít phiền phức cho bạn.



Bản mệnh chớ nên quá để tâm đến lời bàn ra tán vào của mọi người xung quanh. Bạn hãy cứ làm tốt nhiệm vụ của mình, rồi kết quả cuối cùng sẽ chứng minh được sự thực.

Đồng thời, nếu gây ra lỗi lầm thì bản mệnh nên dũng cảm nhận lỗi, không nên trốn tránh hoặc đổ lỗi cho người khác. Chỉ khi dũng cảm đối diện với sai lầm của mình, bạn mới tìm được hướng sửa chữa để có thể hoàn thiện bản thân.

Thời điểm này, bạn nên hạn chế hợp tác, đầu tư với những đối tác mới lúc này nếu không muốn rơi vào cảnh mâu thuẫn hoặc bị lừa gạt, tiền bạc thất thoát.

Hãy dành thêm thời gian để tìm hiểu thêm về đối tác, khách hàng của mình và lập ra những kế hoạch cụ thể hơn.



Trong gia đình, tuổi Tuất và người ấy thường xuyên mâu thuẫn vì những quan điểm bất đồng trong cuộc sống. Khi tranh cãi nổ ra, hai người đều cần phải tự nhắc bản thân mình giữ bình tĩnh, khi tình hình trở nên quá căng thẳng thì nên ngừng lại đúng lúc.



Anh em trong gia đình có thể nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp với nhau trong những chuyện liên quan đến quyền lợi, tiền bạc.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!