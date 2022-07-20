Con giáp nào được Thần Tình yêu se duyên, hưởng trọn vinh hoa phú quý trong thời gian tới?

Tâm linh - Tử vi 20/07/2022 16:45

Những cặp đôi dưới đây thường được hưởng vinh hoa phú quý do sự se duyên của thần Tình yêu mang lại.

Ngọ và Hợi

Trong số 12 con giáp, có thể nói Ngọ và Hợi là cặp con giáp quyền hoà hợp nhất, sau khi lấy nhau gia đình luôn có phúc khí dồi dào.

Trời sinh tuổi Ngọ và Hợi vốn kiên cường và quyết đoán. Họ luôn nghiêm túc trong mọi việc và hoàn thành mọi thứ một cách hết lòng nhất. Cùng có một lòng hướng về tương lai nên hai con giáp này rất thích hợp cùng nhau xây dựng cuộc sống hôn nhân tốt đẹp.

Tuổi Ngọ nhanh nhẹn song tính cách có phần nóng vội, muốn điều gì sẽ làm cho bằng được, không tránh khỏi những vấp ngã không đáng có. Tuổi Hợi thì khác, họ chín chắn và luôn biết nhìn xa trông rộng, thận trọng trong mọi đường đi nước bước.

Nhiều người cho rằng, phần tính cách đối lập này sẽ khiến họ không thể hạnh phúc bên nhau, song sự lạc quan, yêu đời của tuổi Ngọ kết hợp với trái tim ấm áp và biết thấu hiểu của tuổi Hợi sẽ tạo nên một cặp đôi hoàn hảo bất ngờ.

Ngọ và Hợi khi kết hợp, mọi thứ sẽ diễn ra một cách thuận lợi và suôn sẻ. Hai con người có phương châm sống đơn giản này khi về chung một nhà gia đình sẽ ngày càng hưng thịnh, may mắn tài lộc đến bất ngờ. Đặc biệt, vận mệnh sẽ càng vượng sau khi họ có con. Vợ chồng thêm khăng khít tình cảm, tài lộc cũng ngày càng dồi dào.

Ngọ và Mùi

So với cặp đôi phía trên thì tuổi Mùi và tuổi Ngọ được xem là có duyên phận sâu đậm hơn hẳn. Những người tuổi Ngọ thích sự tự do, phóng khoáng, thoải mái, còn tuổi Mùi chấp nhận được tính cách đó và cùng nhau hòa hợp, tạo ra một mối quan hệ trên cả tuyệt vời.

Con giáp nào được Thần Tình yêu se duyên, hưởng trọn vinh hoa phú quý trong thời gian tới? - Ảnh 1
Không cần là vợ chồng, chỉ cần là bạn bè, tuổi Ngọ và tuổi Mùi cũng đã rất hợp cạ và có thể cùng nhau phát triển. Nhìn chung những vợ chồng thuộc cặp con giáp này sẽ có cuộc sống hôn nhân êm ấm, tài lộc và sự nghiệp vững vàng.

Dù cho bên ngoài có bao nhiêu vệ tinh xung quanh thì tình cảm mà cặp đôi này dành cho nhau cũng không bị lung lay, phai nhạt, ngược lại điều đó còn là động lực khiến họ càng giữ gìn hạnh phúc hơn.

Dần và Tuất

Những người tuổi Dần vốn mạnh mẽ, độc lập và tham vọng trong khi tuổi Tuất lại luôn trung thành, một khi đã quyết tâm làm gì sẽ tìm mọi cách để hoàn thành cho bằng được.

Vì vậy, nếu Dần và Tuất về chung một nhà thì gia đình sẽ hưng thịnh vững bền. Có thể nói, đây là một cặp đôi tích cực, luôn bổ trợ mọi thứ cho nhau.

Dần và Tuất là cặp đôi sống rất lý trí. Họ không dễ bị tình cảm chi phối. Khi kết hợp với nhau, đây sẽ là cặp đôi cùng nhau mà tiến, luôn bổ trợ tích cực cho nhau. Có thể bể ngoài Dần và Tuất khá lạnh lùng song họ thực chất là những người rất tình cảm, luôn sẵn sàng hy sinh vì gia đình.

Sau khi lấy nhau, vận quý nhân của hai con giáp này càng ngày càng thêm vượng, luôn có những người sẵn lòng đưa tay nâng đỡ, giúp họ có thêm nhiều cơ hội để phát huy khả năng và đạt được thành công khiến người đời phải ghen tỵ.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo!

7 ngày tới (1-7/07/2022), con giáp nào được sao may mắn chiếu mệnh, tiền tài bủa vây?

7 ngày tới (1-7/07/2022), con giáp nào được sao may mắn chiếu mệnh, tiền tài bủa vây?

Trong vòng 7 ngày tới, những con giáp này được dự báo sẽ có bước tiến mới trong sự nghiệp.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi các con giáp Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi năm 2022

TIN MỚI NHẤT

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 59 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết