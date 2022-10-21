Con giáp nào được Thần Phật che chở từ cuối năm 2022 đến tận năm 2023?

Những con giáp nhận được nhiều tin vui từ năm 2022 đến tận năm 2023.

Tuổi Dậu

Tử vi nói rằng người tuổi Dậu có tính cách mạnh mẽ, dũng cảm, năng động, nhiệt tình. Con giáp này sẽ sàng giúp đỡ người khác khi thấy họ gặp khó khăn. Phần lớn người tuổi Dậu đều có nhiều bạn bè, mối quan hệ xã hội rộng.

Khi gặp trắc trở, tuổi Dậu sẽ có quý nhân nâng đỡ. Thời trẻ, con giáp này cũng trải qua khá nhiều khó khăn, làm ăn đổ bể, phải thay đổi công việc nhiều lần.

Tử vi dự báo rằng, dịp Tết 2023, tài vận của tuổi Dậu tăng cao. Con giáp này được quý nhân phù trợ nên cuộc sống gặp nhiều may mắn. Tuổi Dậu nhận được cơ hội làm giàu, công việc diễn ra thuận lợi hơn trước.

Bản mệnh sống chan hòa, biến tiến biết lùi nên quan hệ xã hội hữu hảo. Những mối quan hệ này giúp tuổi Dậu làm ăn thuận lợi, dễ thăng tiến.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi vốn rất thông minh, cẩn thận lại kiên trì. Họ biết cách tận dụng những nguồn lực sẵn có để đạt được mục tiêu mình đã đề ra. Người tuổi Mùi là con giáp hòa đồng, hướng ngoại và có nhiều bạn bè. Xung quanh họ cũng có nhiều quý nhân phù trợ.

Trên con đường tiến thân, con giáp này dễ được người tốt giúp đỡ, vượt qua khó khăn, đạt tới thành công trong sự nghiệp.

Vào nửa cuối năm 2022, người tuổi Mùi có vận may đầy tay, được Thần Tài nâng đỡ nên vận trình tài lộc của họ vô cùng lý tưởng. Nếu như những người tuổi Mùi còn đang làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, tin tưởng.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý vốn tính tình phóng khoáng, thoải mái, thích sáng tạo và độc lập. Họ không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai. Khi còn trẻ, phần lớn Tý gặt hái được nhiều thành công vì họ luôn nhiệt huyết và biết theo đuổi đam mê.

Người tuổi Tý tính tình lạc quan, yêu đời và luôn nhìn mọi thứ bằng ánh mắt tích cực. Chính nhờ vậy mà khó khăn nào họ cũng có thể vượt qua một cách dễ dàng.

Theo tử vi, người tuổi Tý sắp bước sang một trang mới với nhiều điều tốt đẹp hơn. Tý được Thần Phật che chở, thần May Mắn chiếu cố nên làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Tý còn có thể gặp được vận may đổi đời, nếu biết nắm bắt thì cuộc sống sẽ không còn sầu muộn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-giap-nao-duoc-than-phat-che-cho-tu-cuoi-nam-2022-den-tan-nam-2023-516286.html