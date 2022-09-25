Con giáp nào được cát tinh hỗ trợ hết mình trong tuần mới (26/9 - 2/10/2022)?

Chuyện tình cảm của tuổi Hợi được dự báo là êm đẹp và nhẹ nhàng trong tuần có sao Bách Việt chiếu mệnh. Bạn và người ấy hiểu được tính chất công việc và tính cách của nhau nên luôn cố gắng dung hòa, thông cảm và đồng lòng phấn đấu vì tương lai.

Người độc thân cũng có nhiều trải nghiệm thú vị. Bạn kết nối được với rất nhiều người và trong đó bạn sẽ tìm được nửa kia của mình đấy. Giữa cả hai có những rung cảm nhẹ nhàng thôi nhưng rất khó quên, sự đồng điệu về tâm hồn giữa hai bạn đến gần nhau hơn.

Công việc của bạn gặt hái được những thành quả nhất định. Bạn sẽ ngày càng khẳng định được vị trí và năng lực của bản thân. Tỷ Kiên giúp con giáp này thêm phần quyết đoán và nhạy bén. Đó chính là yếu tố giúp bạn đi đến thành công.

Hơn thế nữa, bạn còn nhận được sự hỗ trợ khá nhiều từ những người giỏi, có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi. Vì thế những dự án của bạn sẽ diễn ra một cách suôn sẻ. Công việc thuận lợi cũng kéo theo tình hình tài chính tăng trưởng đáng kể.

Tuổi Tỵ



Tuần mới đưa tới nhiều tin vui cho con giáp tuổi Tỵ khi những nỗ lực trong thời gian qua của bạn sẽ được đền đáp khi thành công trong công việc liên tục đến với bạn. Không những thế, đây cũng là thời điểm hoàn hảo để bạn nâng cấp chuyên môn với những khóa học trực tuyến hoặc học hỏi từ các chuyên gia trong lĩnh vực của bạn.

Thiên Ấn hỗ trợ từ đầu tuần để bản mệnh có nhiều điều kiện thuận lợi thực hiện những nhiệm vụ đang còn dang dở. Không những thế bạn còn có thêm nhiều ý tưởng mới hay ho để dần dần thực hiện.

Dự báo có tiểu nhân ghen tị hạnh phúc của bạn, họ đơm đặt chuyện không hay khiến gia đình bạn lục đục, bạn dễ tức giận vô cớ với một nửa của mình mà họ không hiểu vì sao, Khoảng cách giữa hai người đang khiến tình cảm phai nhạt đi ít nhiều đấy.

Ngũ Quỷ dự báo sức khỏe của bản mệnh đang có dấu hiệu đi xuống, có thể sức đề kháng không được đảm bảo nên hay bị ảnh hưởng của thời tiết, cơ thể mệt mỏi, đau nhức thường xuyên. Bạn nên xem lại lối sinh hoạt hiện tại của mình để tìm cách thay đổi cho khoa học hơn.

Tuổi Sửu





Tuổi Sửu được cát tinh che chở nên mọi việc trong tuần không có gì phải lo lắng. Điềm báo tử vi cho thấy bản mệnh có quý nhân đồng hành, giúp bạn vững vàng tiến bước về phía trước và thể hiện được năng lực của mình.

Dù đang có lợi thế nhưng con giáp may mắn tuần này vẫn không quên cố gắng và kiên trì với những mục tiêu đặt ra, từ đó nhanh chóng đạt được thành quả đáng mừng. Nếu hoàn thiện dứt điểm được những dự án mình đảm nhận, bạn có thể ghi điểm trong mắt cấp trên và chạm tay vào cơ hội thăng tiến.

Phương diện tài lộc có một vài điểm sáng, đầu tư kinh doanh bước đầu có lãi. Lợi nhuận tuy không đến mức đổ ào ào về túi nhưng vẫn tăng lên, tích tiểu thành đại, bạn hài lòng với hiện tại và hy vọng vào tương lai tươi sáng hơn.

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