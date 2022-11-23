Con giáp nào đứng núi này trông núi nọ, muốn nếm trải đủ cảm giác ngọt bùi trên thế gian nên bản tính dễ xao động khiến người người e dè kết đôi ?

Con giáp dễ dàng rơi vào những mối tình vụng trộm với đàn bà khác dù đã có người yêu hay vợ con đề huề.

Tuổi Sửu

Đàn ông tuổi Sửu kiệm lời, thật thà đến mức ngây ngô. Chính sự ngây ngô, hiền lành ấy của họ lại là thỏi nam châm thu hút sự chú ý của người khác giới. Phụ nữ gặp chàng Sửu lần thứ nhất có thể không mấy ấn tượng với họ, nhưng chỉ cần có lần thứ hai chắc chắn sẽ mong được gặp họ lần thứ ba bởi khi ấy đối phương đã trót phải lòng chàng.

Ngoài sự đào hoa như vận mệnh, trong tình cảm Sửu khá ích kỷ và nhanh chán. Chàng dễ dàng rơi vào những mối tình vụng trộm với đàn bà khác dù đã có người yêu hay vợ con đề huề.

Đáng buồn hơn, dù được thứ tha hết lần này đến lần khác Sửu vẫn không tự chất vấn lương tâm, vẫn tiếp tục phạm sai lầm. Đàn bà có chồng tuổi Sửu sẽ cả đời phải lo giữ chồng, bởi dù bước vào tuổi trung niên đàn ông tuổi này vẫn không thay đổi được bản chất lăng nhăng của mình.

Tuổi Ngọ

Khi nhắc tới tuổi Ngọ, nhiều người sẽ liên tưởng tới những chú ngựa bất kham, ham vui, thích chạy nhảy khắp nơi. Cho nên, nếu nói người cầm tinh con ngựa là người đào hoa thứ hai thì chắc không ai dám nhận đứng hạng nhất.

Trong tình yêu, tình cảm của con giáp này cũng ít khi ở yên được một chỗ. Đàn ông tuổi Ngọ muốn nếm trải đủ cảm giác ngọt bùi trên thế gian nên ngay cả khi kết hôn, họ cũng không yên phận, sẵn sàng “thả thính” và không từ chối cơ hội khi “mỡ dâng miệng mèo”.

Tuổi Tỵ

Đàn ông tuổi Tỵ khôn khéo, nhạy bén nhưng cũng là kẻ đào hoa. Đây có thể là kiểu đàn ông thích bắt cá nhiều tay, đứng núi này trông núi nọ. Họ càng ổn định sẽ càng chóng chán mà tìm thú vui mới. Đàn ông tuổi Tỵ luôn muốn đi tìm niềm vui mới, khám phá trong tình yêu. Nếu bạn yêu một người đàn ông tuổi Tỵ thì nên sẵn sàng tâm lý sẽ mỗi ngày đều phải “trông chừng” anh ta.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Thần tài đền đáp sau quãng thời gian vất vả cho 3 con giáp nào vào đợt cuối năm 2022? Khi họ thiếu một số ý tưởng nhưng chỉ cần họ làm việc có tâm thì thành tựu sự nghiệp cũng không kém ai.

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