Con giáp nào đụng đâu trúng đó nhờ được thần tài chống lưng?

Tâm linh - Tử vi 14/09/2022 06:10

Các con giáp nội trong tuần tới sẽ được Thần Tài chiếu cố.

Tuổi Sửu

Các bạn tuổi Sửu tính tình cởi mở, thông minh bẩm sinh, 7 ngày tới sẽ có nhiều điều tốt lành xảy ra, có quý nhân giúp đỡ suốt năm nên nếu nắm bắt được cơ hội thì tương lai giàu sang phú quý, gặp nhiều may mắn.

Hơn nữa, may mắn này kéo dài không dứt khiến những người tuổi Sửu nhận được nhiều cơ hội thăng tiến, tăng lương. Đồng thời, khi khả năng của tuổi Sửu được cải thiện, cuộc sống ngày càng suôn sẻ hơn trong tương lai, từ đó về sau cuộc sống ngày càng thuận lợi, được hưởng giàu sang, phú quý, mọi thứ đều sẽ tốt lành.

Tuổi Hợi

Theo tử vi tướng số, người tuổi Hợi chính là một trong những con giáp khổ trước sướng sau. Thường thì tuổi Hợi có xuất phát điểm bình thường, không quá nghèo nhưng cũng không phải giàu sang phú quý.

Người tuổi Hợi được đánh giá là sống hòa đồng, tính tình chất phác. Do đó, họ luôn được bạn bè yêu quý và giúp đỡ hết lòng. Trong công việc, tuổi Hợi có tinh thần trách nhiệm, luôn hoàn thành các nhiệm vụ trong khả năng của mình.

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Với tính cách như trên, tuổi Hợi sẽ vươn lên bằng chính năng lực. Dù không sinh ra trong một gia đình giàu có thì tương lai, họ cũng sẽ tự gây dựng được sự nghiệp và khối tài sản đáng mơ ước.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ trời sinh thông minh, bình thường đối nhân xử thế tốt, cũng rất lễ phép với mọi người, tính cách tốt bụng, thiện lương. Tuy trong năm nay thỉnh thoảng sẽ có kẻ tiểu nhân quấy phá, cộng với sự ảnh hưởng của các sao hung tinh nên công việc và sự nghiệp của họ dễ bị cản trở, gặp phải thăng trầm, thay đổi. 

Tuy nhiên, phúc vận của tuổi Ngọ sẽ tới trong vòng tuần tới. Không chỉ giúp tuổi Ngọ tìm được chỗ đứng còn khiến tuổi Ngọ may mắn hơn. Vừa vặn hơn, vận may của tuổi Ngọ đợt này không ngắn, cứ từ từ tài vận, sự nghiệp đều sẽ thuận lợi, trở thành người có cuộc sống thoải mái, vui vẻ. 

(Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo)

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