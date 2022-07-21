Con giáp nào dự đoán dễ táng gia bại sản, tiêu tan gia nghiệp vào những ngày cuối tuần (23-24/07/2022)?

Tâm linh - Tử vi 21/07/2022 07:00

Nếu là 1 trong 3 con giáp bị mất tiền cuối tuần này, bạn cần cẩn thận bốn bề.

Tuổi Hợi

Tử vi cuối tuần dự báo, hung vận trong 2 ngày thứ 7 và chủ nhật này của người tuổi Hợi khá lớn đẩy bạn vào nhiều rắc rối không thể tránh, vậy nên làm gì cũng phải thận trọng và tính toán kĩ càng.

 

Vận tiểu nhân vượng, con giáp này có nguy cơ bị hãm hại, cạnh tranh không lành mạnh do đã vô tình để lộ ra sơ hở. Các kế hoạch đang tiến hành gặp không ít trục trặc.

Con giáp nào dự đoán dễ táng gia bại sản, tiêu tan gia nghiệp vào những ngày cuối tuần (23-24/07/2022)? - Ảnh 1
Lời khuyên dành cho bản mệnh là nên hoạt động theo nhóm để đạt kết quả tốt nhất thay vì cứ tách riêng để làm việc đơn lẻ như hiện tại.

 

Bên cạnh đó Hợi cũng cần chú ý lời ăn tiếng nói của mình, đừng vì nhanh mồm nhanh miệng mà nói lời thiếu suy nghĩ động chạm tới người khác. Dù bạn không có ý xấu nhưng lại thiếu sự khéo léo nên rất dễ bị thiệt thòi, tốt nhất nên nói ít để tránh phiền phức không đáng có.

 

Những người làm đầu tư kinh doanh có thể lỗ nhiều hơn lãi vì vậy bản mệnh cần tính toán, đánh giá lại kế hoạch của mình cẩn thận. Con giáp này tốt nhất không nên cố chấp thực hiện những dự án mạo hiểm ở thời điểm xui rủi này. Công việc làm ăn đòi hỏi lâu dài vì vậy bản mệnh đừng vì tham cái lợi trước mắt mà để mất trắng lúc nào không hay.

 

Tuổi Thân

 

Vào cuối tuần Thân không có được vận may tiền bạc. Do vậy con giáp này không thu được lợi nhuận như mong muốn. Những người làm đầu tư kinh doanh có thể lỗ nhiều hơn lãi vì vậy bản mệnh cần tính toán cẩn thận.

Con giáp nào dự đoán dễ táng gia bại sản, tiêu tan gia nghiệp vào những ngày cuối tuần (23-24/07/2022)? - Ảnh 2

Con giáp nào dự đoán dễ táng gia bại sản, tiêu tan gia nghiệp vào những ngày cuối tuần (23-24/07/2022)? - Ảnh 3

Con giáp này không nên cố chấp thực hiện những dự án mạo hiểm. Công việc làm ăn đòi hỏi lâu dài vì vậy bản mệnh đừng vì tham cái lợi trước mắt mà để mất trắng lúc nào không hay.

Trong 2 ngày cuối tuần, con giáp này cũng có thể gặp rắc rối liên quan tới pháp luật. Hãy cẩn thận khi hợp tác làm ăn với ai đó, đặc biệt là những người chưa có nhiều cơ hội làm việc chung. Nếu lỡ kết giao nhầm người có thể khiến Thân bị lừa gạt.

Bản mệnh cũng không nên khoe khoang số tiền mình đang có trong tay. Điều này có thể kích động lòng tham của kẻ xấu và lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản của bản mệnh.

Tuổi Tuất


Là một trong những con giáp xui xẻo cuối tuần này, tuổi Tuất được khuyên cần phải bình tĩnh hơn để giải quyết những sự cố mới phát sinh do sự bất cẩn của người khác.

 

Do không phải là người trực tiếp gây ra sai sót, nhưng bị ảnh hưởng liên đới, khiến con giáp này khó nén cơn giận dữ và cáu gắt. Tuy nhiên, sự nóng giận sẽ làm mờ lý trí của bạn khiến việc nhỏ hóa to, đáng lẽ có thể giải quyết nhanh chóng thì lại kết thúc theo cách mà chẳng ai mong muốn.

Con giáp nào dự đoán dễ táng gia bại sản, tiêu tan gia nghiệp vào những ngày cuối tuần (23-24/07/2022)? - Ảnh 4
Nhất là trong thứ 7 ngày 23/7/2022, bạn còn được khuyên nên thận trọng trong các dự án làm ăn, kinh doanh. Đặc biệt người làm chủ càng nên tính toán cẩn thận, kiểm tra kỹ càng đề phòng bị đối thủ chơi xấu nhằm phá hủy uy tín trên thị trường của bạn.

Đường tình duyên còn nhiều vấn đề khúc mắc khi các cặp đôi vẫn giận hờn, hiểu lầm nhau mà không chịu thẳng thắn trò chuyện với đối phương. Điều này khiến cho khoảng cách giữa bản mệnh và người ấy ngày càng xa lơn, nếu không giải quyết kịp thời thì rất dễ đổ vỡ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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