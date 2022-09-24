Con giáp nào đón tài lộc, tình duyên may mắn trong tháng 10/2022?

Tâm linh - Tử vi 24/09/2022 07:16

Bước sang những tháng cận kề cuối năm, các con giáp đã nhận được nhiều tin tức tốt đến không ngờ.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý là con giáp khôn ngoan, thông minh, làm việc gì cũng quyết đoán. Đầu tháng 10, người tuổi Tý sẽ bước vào thời kỳ thịnh vượng, nhất là con giáp sinh năm 1960 và 1984. Trong những ngày tới, tài vận của con giáp tuổi Tý sẽ được cải thiện đáng kể, họ sẽ có thể tạm biệt nghèo đói và khó khăn.

Ngoài ra, những người tuổi Tý có thể vượng vận đào hoa. Đối với những người muốn có được tình yêu đích thực càng sớm càng tốt thì nên không ngừng tìm kiếm cơ hội để làm quen và "tóm" được chàng trai (cô gái) mà mình thích.

Tuổi Dậu

Công việc diễn ra theo đúng kế hoạch của người tuổi Dậu, bạn đang ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong tập thể với những biểu hiện xuất sắc. Hơn nữa, bản mệnh còn là người có chí tiến thủ và tầm nhìn xa trông rộng nên sẽ dễ dàng nắm bắt cơ hội, từng bước hiện thực hóa ước mơ khiến ai cũng phải trầm trồ.

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Người làm kinh doanh nảy ra nhiều ý tưởng kiếm tiền độc đáo, mạnh mẽ tiến hành kế hoạch đã đề ra từ trước đó nên túi tiền ngày càng rủng rỉnh hơn trước.

Với người làm công ăn lương, không chỉ thu nhập tăng lên mà các nguồn thu từ việc kinh doanh nhỏ lẻ, làm thêm cũng tăng lên giúp bạn cải thiện cuộc sống nhanh chóng. Tình cảm có dấu hiệu thăng hoa khi người độc thân có cơ hội mở rộng các mối quan hệ, còn người đã có đôi có cặp tiến gần hơn với những quyết định quan trọng trong cuộc sống.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần có tính cách nhẹ nhàng, thanh thoát, hoạt ngôn, giao tiếp tốt. Những ngày đầu tháng 10, những con Hổ đón nhận nhiều vận may, nhất là những con giáp sinh năm 1962, 1986.

Không chỉ công việc thành công, tiền tài dư dả mà vận đào hoa của con giáp tuổi Dần cũng hanh thông. Họ có cơ hội đón nhận tình yêu đích thực trong 3 tháng tới. Người tuổi Dần nên chú ý trau dồi khả năng cộng tác, làm việc nhóm với người khác. Nhờ thế, tài lộc sẽ lại tiếp tục có cơ hội được nhân lên. Trong thời gian tới, con giáp tuổi Dần sẽ đón nhận vô số điều hạnh phúc.

*Thông tin mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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