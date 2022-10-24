Sửu được cho là người có tính cách mạnh mẽ, chăm chỉ nhưng khuyết điểm là quá thật thà, quá tốt bụng. Vậy nên con giáp thật thà này rất dễ bị “mua chuộc” lòng thương.

Thậm chí, người tuổi Sửu dù có bị chơi xấu, đâm sau lưng thì chỉ cần kẻ đó đưa ra lý do đáng thương nào đó là Sửu sẽ sẵn sàng có thể tha thứ ngay, chẳng truy cứu trách nhiệm nữa.

Chỉ cần có ai đó kể lể, than khóc nghèo khổ ra sao là người tuổi Sửu lập tức sẽ bị mủi lòng, sẵn sàng làm mọi việc để giúp đỡ đối phương.

Chính vì điều này khiến cho người tuổi Sửu gặp rất nhiều điều bất lợi trong cuộc sống. Sự thiện lương của người tuổi Sửu này dễ bị kẻ tiểu nhân lợi dụng, hãm hại mà chính họ không hề hay biết. Đến khi chuyện vỡ lở ra rồi thì hậu quả khôn lường.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân luôn được đánh giá là một con giáp thông minh, nhanh nhẹn, khéo léo, nhưng thực ra trong cuộc sống, những chú Khỉ lại không được linh hoạt như vậy. Đặc biệt là trong vấn đề đối nhân xử thế.

Con giáp này rất thân thiện và có phần đơn thuần trong các mối quan hệ xã hội. Bạn luôn nghĩ tốt về mọi người, cho rằng ai cười với mình cũng đều đối xử thật lòng với mình. Liệu bạn có phải là con giáp dễ bị lợi dụng vì không biết đề phòng, tin người quá đáng?

Chính vì thế, nhiều người lợi dụng sự vui vẻ, bao dung và cả ngây ngô đó của tuổi Thân để chơi xấu bạn. Dù có giỏi giang tạo ra thành tích đáng khen ngợi ra sao, bạn vẫn hay bị người khác kìm nén, ngáng trở. Điều đáng buồn là không ít lần “thủ phạm” lại chính là người mà bạn tin tưởng và quý mến.

Những kẻ tiểu nhân sẽ chẳng bỏ qua cơ hội nắm thóp, tạo điều thị phi gây ảnh hưởng xấu đến cuộc sống, công việc và tài chính của con giáp này. Vậy nên, muốn đổi vận cần ghi nhớ: "Bớt hiền, đời phất lên liền"!

Tuổi Mão

Mão là con giáp tiếp theo nằm trong số các con giáp hiền lành, thật thà dễ bị tiểu nhân hãm hại này chính là người tuổi Mão. Người tuổi Mão được trời phú cho sự chất phác, thiện lương nhưng cũng chính vì thế mà tuổi Mão dễ bị người khác lợi dụng, bắt nạt, chịu những điều thiệt thòi trong cuộc sống.

Mão có tính tình rất tốt bụng, biết quan tâm và sẻ chia song lại luôn lo nghĩ trước người khác trước khi nghĩ cho bản thân mình. Đến ngay cả lợi ích cũng chia hết cho người khác, đến lượt mình thì chẳng còn lại chi.

Có vẻ như sự hy sinh của con giáp thật thà này là vô ích. Hãy nhớ, ở đời không ai biết được chữ “ngờ”, tin tưởng người ta rồi bị đâm sau lưng, cảm giác ấy thật là thất vọng ê chề. Một khi, Mão sống với tư tưởng không thông, thì làm việc gì cũng khó mà thuận lợi.

Vừa rồi là 3 con giáp thật thà nhất theo đánh giá của mọi người. Thật thà vốn là một đức tính tốt. Tuy nhiên, bạn cũng đừng nên thật thà quá đến mức ngô nghê khiến người xấu lợi dụng.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!