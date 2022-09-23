Con giáp nào dễ trúng số độc đắc, số vượng nhất khi bước qua tháng 10/2022?

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 07:02

Cơ hội may mắn liên tiếp kéo đến, 3 con giáp sau đây chỉ cần không bỏ lỡ thời cơ sẽ có được sự phát triển rực rỡ từ tháng 10/2022 cho đến hết năm.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có trí nhớ rất tốt, đầu óc thông minh, thích những nơi phồn hoa náo nhiệt, nhưng lại rất ham mê kiếm tiền. Bước qua tháng 10, sự nghiệp của người tuổi Dậu có thể coi là như ý cát tường, giải quyết được hết những khúc mắc trước đây, mọi việc đều nhanh chóng thu về kết quả tốt đẹp, giúp làm dày thêm túi tiền của con giáp này.

Cơ hội kiếm tiền làm giàu mà Dậu mong mỏi bấy lâu cuối cùng cũng đến khi bước qua tháng 10/2022. Tử vi cho biết nguồn thu tháng 10 của bản mệnh tăng lên khá rõ, dù là việc tay trái, hay kinh doanh buôn bán đều có nguồn tăng đáng kể. Sự chăm chỉ, cần cù sẽ giúp bạn tìm thấy được tài lộc về cho mình. Người làm kinh doanh có nhiều tiến triển thuận lợi nhờ tìm được hướng đi mới cho mình và lợi nhuận thu về vượt ngoài sự mong đợi, tiền bạc đổ về túi của bạn ngày một nhiều hơn. 

Con giáp nào dễ trúng số độc đắc, số vượng nhất khi bước qua tháng 10/2022? - Ảnh 1
Người tuổi Dậu có trí nhớ rất tốt, đầu óc thông minh, thích những nơi phồn hoa náo nhiệt, nhưng lại rất ham mê kiếm tiền. Ảnh minh họa

Tuổi Tỵ

Cát tinh chiếu rọi giúp người tuổi Tỵ cũng góp tên trong danh sách những con giáp may mắn khi bước qua tháng 10/2022. Đường công danh sự nghiệp của bạn phát triển khá nhanh. Điềm báo thăng tiến rất gần, bạn vẫn đang ở giai đoạn thử thách để giành lấy vị trí xứng đáng với mình.

Mọi chuyện diễn ra êm đềm giúp cho trạng thái tinh thần của bản mệnh khá nhẹ nhàng và thoải mái. Tuổi Tỵ vốn có đầu óc thông minh, suy nghĩ nhanh nhạy, lại thêm khả năng ứng biến linh hoạt nên công việc diễn ra rất suôn sẻ.

Cát vận cũng giúp tiền bạc dư dôi hơn mức bình thường. Người làm công ăn lương ngoài công việc chính có thể kiếm thêm thu nhập bên ngoài nếu chăm chỉ hơn, tuy sẽ tốn nhiều thời gian nhưng bù lại tiền bạc rủng rỉnh.

Con giáp nào dễ trúng số độc đắc, số vượng nhất khi bước qua tháng 10/2022? - Ảnh 2
Tuổi Tỵ vốn có đầu óc thông minh, suy nghĩ nhanh nhạy, lại thêm khả năng ứng biến linh hoạt nên công việc diễn ra rất suôn sẻ. Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Người tuổi Dần mạnh mẽ, có lý tưởng, luôn phấn đấu hết mình cho những mục tiêu mình theo đuổi, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng.

Chỉ cần bước qua tháng 10/2022, cơ hội trong công việc, tài chính, tình cảm sẽ liên tiếp đến với người tuổi Dần. Những ai theo nghiệp kinh doanh việc cũng khá thuận lợi, mọi sự yên ổn, sản phẩm đưa ra nhận được phản hồi tốt. Chỉ cần không bỏ lỡ thời cơ thì sẽ tạo được tiền đề vững chắc trong công việc, tài chính cho đến hết năm 2022.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

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