Con giáp nào 'đặc biệt' càng gầy càng nghèo, càng mập mới giàu sang phú quý?

Tâm linh - Tử vi 25/06/2022 20:15

Có tiền có phúc mặc sức mà ăn là những con giáp dưới đây.

Tuổi Sửu

Người ta thường nói phụ nữ tuổi Sửu hay cao số hoặc số khổ. Điều này không sai bởi phụ nữ tuổi Sửu thường có xuất phát điểm không quá tốt. Họ vốn tính chịu thương chịu khó, hiền lành thật thà, tuy hiền lành là vậy nhưng họ không hề nhu nhược, mà rất có chính kiến riêng của mình. Phụ nữ tuổi Sửu thường sống khá nội tâm, luôn kín tiếng, lặng lẽ làm việc và khi có thành quả họ cũng không hề khoe khoang.

Phụ nữ tuổi Sửu mà để bản thân mỏng manh gầy yếu quá nhìn sẽ càng kham khổ hơn, các cụ ngày xưa có câu "con trâu là đầu nông nghiệp", trâu béo khỏe mới cày cấy được chứ  trâu gầy thì chả làm được gì. Vậy nên các cô nàng tuổi Sửu đừng để bản thân gầy gò ốm yếu, bởi tâm sinh tướng, tướng sinh phú quý. Để bù lại sự hy sinh vất vả trong cuộc sống phụ nữ tuổi Sửu hãy chịu khó để ý đến bản thân 1 chút. Hãy ăn những món mình thích, ngủ đủ giấc, chơi đủ giờ. Béo 1 chút thì càng đẹp, nhìn càng phúc hậu. Vẻ ngoài phải đầy đặn tươi sáng, thì phú quý may mắn mới tới.

Tuổi Mùi

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Nhân tướng học chỉ rõ, thân hình đầy đặn chính là nét phúc tướng của phụ nữ, ai sở hữu sẽ có bản mệnh giàu sang, cuộc đời may mắn.

Thế nên, phụ nữ tuổi Mùi nếu có thân hình mũm mĩm thì đừng nghĩ đến chuyện giảm cân kẻo nghèo khổ đeo bám, khó mà “ngóc đầu” lên được.

Càng về hậu vận con giáp giàu có này càng có phúc khí dồi dào, tình tiền viên mãn. Chẳng những nhà xe có đủ, bạc tỷ trong tay Mùi còn có cuộc hôn nhân ấm êm hạnh phúc bên người chồng hết mực thương yêu nuông chiều. Con cái của mẫu phụ nữ vượng phu ích tử này cực thông minh, hiếu thảo, thành công trong tương lai.

Tuổi Dần

Phụ nữ tuổi Dần được người ta miêu tả với 3 từ giỏi giang - bản lĩnh - cứng đầu. Họ giỏi, thành công, giàu có hơn người không hề là nhờ may mắn gì mà đó đều là do sự nỗ lực không ngừng nghỉ của họ. Dù là phụ nữ nhưng sức làm việc, sự cương liệt khi kiếm tiền của họ có khi còn "thắng" cả nam nhi. Nếu lấy được 1 cô vợ tuổi Dần về làm vợ thì đàn ông giống như là rước được quý nhân về nhà vậy. Vừa gặp được hậu phương nơi tổ ấm vững chắc lại vừa gặp được bạn đồng hành giúp sức trên con đường sự nghiệp.

Phụ nữ tuổi Dần không nên để bản thân gầy gò bởi như vậy sẽ làm mất đi cái uy vốn có của con giáp này. Đặc biệt những quý cô tuổi Dần càng mập mạp thì nhìn tướng rất đẹp, vừa phúc hậu lại vẫn sang trọng, quý phái và đặc biệt là thần thái thị uy mà không ít ai có được. Hơn nữa, theo tướng số, phụ nữ tuổi Dần càng mập mạp thì càng thu hút phúc khí vượng phu ích tử, giúp chồng con thăng tiến không ngừng.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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