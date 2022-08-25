Con giáp nào cuối tháng cô hồn này thành công chạm đỉnh?

Tâm linh - Tử vi 25/08/2022 22:18

Tháng cô hồn chuẩn bị qua nhưng những con giáp này vẫn còn may mắn không thôi, sự nghiệp chạm đỉnh thành công.

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần thường mạnh mẽ quyết đoán, có ý chí hơn người. Đồng thời con giáp này lại vô cùng chịu thương chịu khó, không ngại gian nan vất vả để tìm kiếm cơ hội tốt đổi đời. Trong số những con giáp, tuổi Dần tuy không có xuất thân khá giả nhưng lại có khả năng tạo dựng sự giàu có và phú quý cho riêng mình.

Trong tính cách tuổi Dần chính là những người có tính cách mạnh mẽ, sống tích cực, không bao giờ lùi bước trước những khó khăn thử thách. Nhờ vậy, khi họ làm việc gì xung quanh có nhiều quý nhân phù trợ, cuộc sống vất vả thế nào cũng vượt qua được. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Dần sẽ được quý nhân và thần tài chiếu cố nồng hậu, nếu không trở thành đại gia thì ít nhất cũng là người có của ăn của để.

Tử vi trong những ngày cuối tháng 7 âm lịch này, những người tuổi Dần sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng may mắn, mọi thứ vạn sự hanh thông, muốn làm giàu chỉ trong tầm tay.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ thường được biết đến với tính cách năng động, nhiệt tình, có thể xoay chuyển tình thế. Dù đối mặt với những khó khăn, thử thách, con giáp này vẫn giữ được sự bình tĩnh.

Họ giỏi giao tiếp, hiểu được tầm quan trọng của sự kết nối giữa con người với nhau. Chính vì thế mà người tuổi Ngọ có nhiều bạn bè và những mối quan hệ hữu hảo.

Con giáp nào cuối tháng cô hồn này thành công chạm đỉnh? - Ảnh 1
Rằm tháng 7 Âm lịch, con giáp tuổi Ngọ được dự báo sẽ có thu nhập rủng rỉnh. Cuộc sống của họ sung túc hơn trước, khiến người khác phải ghen tỵ. Con giáp này được quý nhân giúp đỡ nên công việc ngày càng khởi sắc.

Người muốn chuyển việc cũng được bạn bè giới thiệu chỗ làm mới. Trong khi đó người làm kinh doanh cũng tiếp cận với nhiều khách hàng, doanh số nhờ đó cũng tăng lên. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, sự nghiệp ngày càng phất lên, thu nhập dồi dào hơn trước.

Tuổi Hợi

Tử vi cho biết những người tuổi Hợi sẽ có vận trình vô cùng may mắn trong những ngày cuối tháng 7 âm lịch này sẽ có nhiều biến chuyển tốt, nhất là về đường tài lộc. Phú quý tự tới chứ chẳng cần phải vất vả đi tìm, con giáp này đạt được nhiều thành công trong công việc, thu nhập nhờ đó cũng tăng tiến đáng kể.

Trong tháng này tuổi Hợi sẽ gặp được quý nhân phù trợ, dẫn dắt đường đi nước bước cho mình. Vốn dĩ trước đó con giáp này giúp người cũng nhiều, nhờ thế mà được tăng phần phước đức.

Không chỉ may mắn trên con đường công danh tài lộc mà người tuổi Hợi còn sẽ gặp được nhiều may mắn, về tình duyên. Vì vậy, nếu bạn còn độc thân thì hãy tận dụng thời gian này tìm kiếm chân ái của đời mình nhé!

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Các con giáp nổi tiếng tiết kiệm chi li khiến người người đều nể phục?

Các con giáp nổi tiếng tiết kiệm chi li khiến người người đều nể phục?

Những con giáp tiết kiệm dưới đây không bao giờ tiêu tiền một cách mù quáng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi các con giáp may mắn Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi năm 2022

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 3 giờ 34 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 9 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa