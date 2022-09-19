Con giáp nào có sự chuyển biến tích cực trong tuần mới (19-25/09/2022)?

Tuổi Thân tuần này có vận trình khá tốt khi được cát tinh chiếu vận. Con giáp này sẽ có cơ hội thể hiện năng lực làm việc cũng như sở trường của mình. Thêm vào đó, tính tình vui vẻ hài hước còn khiến bạn nổi bật trong đám đông, đi đâu cũng được người ta để ý.

Sự nghiệp thuận lợi cũng kéo theo tài lộc tăng tiến. Con giáp này có nhiều cơ hội nhận tiền thưởng nóng hoặc tiền hoa hồng. Việc đầu tư cũng diễn ra suôn sẻ, bạn đưa ra những sự lựa chọn chính xác giúp tiền đổ đầy túi. Trên phương diện tình duyên, bản mệnh có ngoại hình bắt mắt, tính tình hòa đồng nên hay được mọi người để ý. Người độc thân có nhiều cơ hội gặp được đối tượng ưng ý ngay trong tuần này.

Cụ thể, trên phương diện sự nghiệp, vốn là con giáp đa tài đa nghệ, việc gì đến tay cũng có thể xử lý được nên bạn nhận được sự tin tưởng của nhiều bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, bạn sẽ nhận được sự ghi nhận của cấp trên, thậm chí được xem xét thăng chức, tăng lương.

Tuổi Tý

Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 19/9 đến 25/9/2022 tuần mới dự báo những thăng trầm, có hung có cát sẽ đến với người tuổi Tý. Công việc trong tuần tương đối suôn sẻ, thuận lợi khi được quý nhân Thiên Đức hiệp lực hỗ trợ. Tuy bản mệnh bận rộn hơn rất nhiều nhưng gặt hái được không ít thành công trong thời gian này.

Càng về cuối tuần, khả năng gặp được quý nhân của con giáp này càng cao. Đối phương sẽ xuất hiện đúng lúc, chỉ cho bạn đường đi nước bước để vượt qua khó khăn mà không phải tốn quá nhiều công sức. Nhưng để có được kết quả đó thì tuổi Tý cần phải vững tin vào con đường mình đã chọn.

Vận trình tài lộc có khởi sắc ngay từ đầu tuần khi được Thực Thần hỗ trợ, nhưng bạn không được chủ quan bởi họa phá tài có thể ập đến bất cứ lúc nào. Nếu con giáp này có ý định làm ăn, kinh doanh thì cần phải tính toán thận trọng hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng cần có kế hoạch tài chính cụ thể để không bị lạm chi.

Trong chuyện tình cảm, những xung đột có thể xảy ra giữa hai người khiến bạn cảm thấy buồn phiền. Không phải cứ yêu hết mình là sẽ có được tình yêu lâu dài, bạn còn phải học cả cách ứng xử và biết cương, nhu đúng lúc nữa, hãy thôi cố chấp đi bạn sẽ hiểu ra vấn đề đấy.

Tuổi Dậu

Chúc mừng tuổi Dần là con giáp may mắn tuần này. Tuần mới được cát tinh che chở nên vận trình của bạn suôn sẻ hơn hẳn, mọi khó khăn đã qua đi, bạn có thể chuẩn bị tinh thần đón chờ thành công phía trước.

Đường công việc may mắn hơn người, bản mệnh làm gì cũng tự tin, đàng hoàng, chẳng lo lắng bất cứ điều gì. Trong tuần này, bản mệnh cũng xử lý ổn thoả mọi vấn đề tồn đọng, nhờ thế được cấp trên tin tường giao phó nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Tài lộc hanh thông vượng phát. Bạn có nhiều khoản thu, dù làm nghề gì cũng có lộc, chỉ cần chăm chỉ là tiền về đầy túi. Bản mệnh có lộc buôn bán nên cứ mạnh dạn xem ngày tốt khai trương hoặc nhập lô hàng mới. Chuyện tình cảm êm đẹp, suôn sẻ. Bạn là người lương thiện, ôn hòa, biết bỏ qua lỗi lầm cho người khác nên đi đến đâu cũng được yêu mến. Người độc thân có thể tìm được đối tượng triển vọng ngay tuần này.

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