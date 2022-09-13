Con giáp nào có nguy cơ ế lâu dài vì tình cách quá cá tính và ngang bướng?

Tâm linh - Tử vi 13/09/2022 07:55

Theo tử vi, có 3 con giáp nữ có nguy cơ ế 'độc thân' lâu dài.

Tuổi Dần

 

Từ trước tới nay, phụ nữ tuổi Dần luôn được coi là những người mạnh mẽ, bản lĩnh và táo bạo. Trong cuộc sống, họ khiến nhiều người nể phục vì làm được những chuyện chẳng kém gì nam nhi. Tuy nhiên, trong tình yêu, những cô nàng tuổi Dần thường khiến đàn ông e ngại bởi tính cách quá cá tính và có phần ngang bướng của mình.

 

Khuyết điểm của phụ nữ tuổi Dần là hay nóng tính, nhiều khi luôn cho mình là đúng, là tâm điểm nên đàn ông cảm thấy hơi khó để đồng hành. Hơn nữa, đàn ông thường hay thích những cô gái yếu đuối, dịu dàng khi ở bên mình để họ yêu thương và che chở, trong khi đó, phụ nữ tuổi Dần lại mạnh mẽ và có thể tự làm được mọi điều.

 

Do đó, khi ở bên phụ nữ tuổi Dần, đàn ông hay cảm thấy vai trò nam giới của mình bị hạ thấp đi, thậm chí sợ mình kém cỏi hơn nên họ không đủ can đảm để yêu.

 

Tuổi Mão

Kể cả nam lẫn nữ, hễ ế lâu năm là lại giàu có ngút trời, tài khoản trong ngân hàng không ai sánh bằng. Khi trẻ còn có thể mua nhà, sắm xe, hưởng cuộc sống giàu sang vô đối. Trong công việc được quý nhân giúp đỡ nên làm gì cũng hanh thông.

Phương diện tiền tài tăng lên mức vượt bậc khiến ai nhìn vào cũng hờn đỏ mắt. Bạn là người xem trọng công việc hơn là chuyện yêu đương. Cũng vì vậy mà Mão thường ít nghĩ đến việc gắn bó cuộc đời mình với bất cứ ai.

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Thời trẻ bạn chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền, theo đuổi ước mơ cũng như những mục tiêu mà bản thân đặt ra. Cũng vì vậy mà phương diện tình cảm của Mão ít khi được thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Tuất

 

Phụ nữ tuổi Tuất kiên cường, chăm chỉ nhưng lại chạy theo guồng công việc quá say đắm mà quên đi mất những điều quan trọng xung quanh.

 

Đây cũng chính là nguyên nhân mà con giáp này có đường tình duyên không mấy "màu hồng", khi còn yêu nhau hai bạn thường xuyên xảy ra cãi vã, hiểu lầm vì chính cô nàng tuổi Tuất không dành được thời gian, không gian riêng cho đối phương.

 

Mặc dù vậy nhưng tuổi Tuất vẫn có một sự kiểm soát, đôi khi mất phương hướng nên khi tiếp xúc với những cô gái có đặc biệt như vậy, các chàng trai thường e dè, thậm chí bỏ cuộc ngay sau lần hẹn hò đầu tiên.

 

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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