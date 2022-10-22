Con giáp nào chọn tình yêu đơn phương nên tình duyên luôn trắc trở, khó cất lời yêu thương

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 16:00

Con giáp dưới đây chỉ thầm thương trộm nhớ mối tình đơn phương.

Tuổi Mão

Vốn là người rất nhút nhát và ít khi thể hiện bản thân mình. Ngay cả khi người họ thích ở ngay trước mặt, họ cũng không thể chủ động nói được nhiều lời. Sự trầm mặc của họ khiến đối phương hiểu lầm và cũng không hiểu được họ muốn gì.

Yêu mà không dám nói, hay chính xác hơn là không biết nói thể nào, không biết diễn đạt làm sao để thể hiện lòng mình với người mình thích. Một lời khó cất lên, người tuổi Mão rất đau khổ nhưng không biết làm thế nào.

Tuổi Tý

Con giáp nào chọn tình yêu đơn phương nên tình duyên luôn trắc trở, khó cất lời yêu thương - Ảnh 1
Tuổi Tý sống "cân đo đong đếm" rất kỹ. Họ sợ sẽ bị từ chối, sợ tình yêu không như mơ, sợ bị phản bội... nên đa phần không chạy theo cảm xúc. Họ sẽ cân nhắc thật chắc chắn mới bước vào một mối quan hệ tình cảm, nếu nó thực sự có triển vọng.

 Tuổi này yêu thích sự lãng mạn và những điều viển vông, mơ mộng. Họ coi trọng tình cảm, sống đôi khi "trên mây trên gió", thiếu thực tế. Khi ôm một mối tình nào đó, họ có xu hướng vẽ ra vô vàn những ảo tưởng đẹp đẽ và đắm chìm trong đó, thay vì đối diện thực tế. Vì thế, nhiều người tuổi này dành cả thanh xuân cho những mối tình thầm kín mà thôi.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu rất cá tính và có những nét rất duyên, có không ít những cây si được trồng trước họ. Thế nhưng do những đòi hỏi về người yêu lý tưởng tương đối cao nên họ không màn đến.

Một khi thích và cảm mến ai đó, người tuổi Dậu bỏ nhiều tâm sức để có thể thu hút sự chú ý của họ. Nhưng kết quả thường là tình cảm của người tuổi Dậu không được đáp lại. Sự chân thành không đổi lấy được chân tình, tình yêu tan vỡ khiến bản thân họ như bị mắc kẹt trong đó. Thật đúng với câu nói "theo tình tình chạy, chạy tình tình theo".

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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