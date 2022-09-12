Con giáp nào càng mũm mĩm càng thu hút cánh mày râu, vận số vượng phu ích tử?

Đừng dại mà giảm cân nhé các con giáp!

Tuổi Thìn

Nữ tuổi Thìn dễ tính nhưng nếu quá gầy sẽ khiến người khác cảm thấy họ keo kiệt. Còn nếu béo nhìn sẽ thân thiện hơn. Không chỉ có phúc hơn khi béo, Thìn còn mang đến phúc lộc cho chồng. Thìn lạc quan và tự tin với ngoại hình của mình và giúp chồng họ nhìn mọi thứ với nụ cười giống họ.

Sau khi lấy được người chồng ưng ý, Thìn được chồng chiều chuộng cả đời. Thìn càng béo lại càng có phúc, gia đình hạnh phúc. Càng có tuổi Thìn càng lạc quan yêu đời.

Tuổi Dậu

Phụ nữ sinh tuổi Dậu nhìn chung có tâm lý tốt, thẳng thật và không giấu được bí mật trong lòng.



Chính tính cách này khiến họ không gặp khó khăn gì trên con đường công danh sự nghiệp. Khi còn trẻ, tuổi Dậu có thể gầy yếu nhưng càng về già, họ lại càng có phúc lộc, thân hình béo lên đồng nghĩa với tiền tài kéo đén. Nói chung, nhất định họ sẽ giàu có và là vợ của đại gia.

Tuổi Tị

Tị bẩm sinh đã mang mệnh phú quý. Vì con giáp này có tấm lòng nhân hậu, khoan dung nên thường không oán trách cuộc sống. Người tuổi Tị thường có lộc ăn và không kén chọn trong việc ăn uống.

Nếu có ý định giảm cân, người tuổi Tị nên dừng lại ngay. Vì người tuổi Tị khi giảm cân sẽ mất hết phúc khí, cuộc sống có phần bấp bênh hơn. Chỉ khi Tị tăng cân, sự giàu sang, thịnh vượng mới tìm đến. Khi nạp đủ năng lượng cho bản thân, Tị mới có sức khỏe để làm việc và kiếm tiền. Cuộc sống của Tị không cần phải lo lắng chuyện tiền bạc, tiêu hết rồi tiền sẽ tự động đổ về.

Tuy nhiên không vì vậy mà Tị lười lao động. Tị vẫn chăm chỉ tìm kiếm cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp và phấn đấu hết mình để đạt được những điều bản thân mong muốn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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