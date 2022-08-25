Con giáp nào cẩn thận xui xẻo rơi trúng đầu vào 2 ngày cuối tuần (27-28/08/2022)?

Tử vi khoa học xin chia buồn với người tuổi Sửu bởi bạn là một trong những con giáp xui xẻo cuối tuần này (27-28/08), hãy chuẩn bị tinh thần sẵn sàng với nhiều biến cố không lường trước.

Công việc có điềm báo cạnh tranh, đấu đá ngầm tác động không nhỏ đến những kế hoạch của bạn. Có lẽ bạn cần có những tính toán dự phòng cho trường hợp xấu xảy ra. Có lẽ bạn cũng cần thời gian để nhìn nhận lại con đường mà mình đã chọn, xem mình có mắc lỗi sai ở đâu không để nhanh chóng tìm cách khắc phục.

Thời điểm này nếu có thị phi ập đến, mệnh chủ tốt nhất nên im lặng cho qua chuyện và tập trung làm đúng bổn phận của mình là được. Nếu cứ cố đối chọi lại những lời gièm pha đó, bạn sẽ càng thiệt thân hơn mà thôi. Thời gian sẽ chứng minh con người bạn, không giải thích quá nhiều vì chỉ tốn công vô ích mà thôi.

Cơ hội kiếm tiền dịp cuối tuần này không có nhiều, vì thế bản mệnh vẫn cần thêm thời gian để tiếp tục cố gắng mới mong nhận lại được thành quả.

Tuổi Thân

Vào cuối tuần Thân không có được vận may tiền bạc. Do vậy con giáp này không thu được lợi nhuận như mong muốn. Những người làm đầu tư kinh doanh có thể lỗ nhiều hơn lãi vì vậy bản mệnh cần tính toán cẩn thận.

Con giáp này không nên cố chấp thực hiện những dự án mạo hiểm. Công việc làm ăn đòi hỏi lâu dài vì vậy bản mệnh đừng vì tham cái lợi trước mắt mà để mất trắng lúc nào không hay.

Trong 2 ngày cuối tuần, con giáp này cũng có thể gặp rắc rối liên quan tới pháp luật. Hãy cẩn thận khi hợp tác làm ăn với ai đó, đặc biệt là những người chưa có nhiều cơ hội làm việc chung. Nếu lỡ kết giao nhầm người có thể khiến Thân bị lừa gạt. Ảnh minh họa

Bản mệnh cũng không nên khoe khoang số tiền mình đang có trong tay. Điều này có thể kích động lòng tham của kẻ xấu và lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản của bản mệnh.

Tuổi Mùi

Sóng gió bủa vây khiến người tuổi Mùi làm gì cũng cảm thấy không được thuận lợi dịp cuối tuần này. Bạn có thể gặp khá nhiều vất vả, làm việc phải gắng sức, chạy đôn chạy đáo mà hiệu suất chưa chắc đã được như mong muốn.

Đã vậy, con giáp này còn phải chống lại cạnh tranh từ bên ngoài, chẳng lúc nào được yên thân. Những chiêu trò của tiểu nhân khiến mệnh chủ trở tay không kịp, cần hết sức sức tập trung để tìm cách khắc phục.

Cách cư xử của bạn trong hôm nay có thể ảnh hưởng đến tương lai của bạn. Do đó, hãy luôn để ý hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp để hành xử cho hợp lý. Dù gặp chuyện bất bình, bản mệnh cần bình tĩnh, nín nhịn cho qua chuyện vì nếu làm căng sẽ chỉ hại mà không lợi, mất việc như chơi

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!