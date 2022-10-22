Con giáp nào cẩn thận hung thần, đối đầu nghịch cảnh trong cuối tuần (22-23/10/2022) này?

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 20:10

Vận xui đeo bám khó gỡ, các con giáp này cẩn thận nhé!

Tuổi Ngọ

Lục xung xuất hiện cho thấy một vài người bạn hoặc người quen của tuổi Ngọ sẽ gây mâu thuẫn với nhau, khiến bạn rơi vào thế khó xử. Một mặt, bạn muốn tỏ thái độ trung lập, không can dự, trong khi mặt khác, bạn lại khá quan tâm và muốn can thiệp vào mâu thuẫn đó. Nếu xen vào, bạn có thể rơi vào tình huống rắc rối.

Tỷ Kiên dự báo sự mất tập trung khiến cho tuổi Ngọ hiểu sai về một vấn đề quan trọng nào đó trong hôm nay. Trên thực tế, mọi việc dễ hiểu hơn bạn tưởng tượng rất nhiều. Hãy đơn giản hóa mọi thứ, nắm bắt đúng trọng tâm của nó và tập trung cao độ hơn nhé.

Ngũ hành Hỏa vượng dự báo về vấn đề sức khỏe cũng khiến cho bạn căng thẳng. Hãy dành thời gian thư giãn ngoài thiên nhiên để tinh thần thoải mái hơn.

Tuổi Mão

Tuần mới của người tuổi Mão đụng độ hung tinh nên tài lộc có dấu hiệu hao hụt khá nhanh. Tiểu nhân chọc ngoáy, thường xuyên giở trò chơi xấu, cạnh tranh không lành mạnh khiến việc kinh doanh của bạn chịu nhiều ảnh hưởng. Đây không phải là khoảng thời gian thích hợp để con giáp này bắt tay vào đầu tư hay mở mang mới.

Đồng thời, bạn cũng nên kiểm soát chi tiêu của mình cũng như tiết kiệm nhiều hơn để có nguồn tích lũy vững vàng trong tương lai. Có những khoản bạn nghĩ không đáng là bao nên mặc sức tiêu pha, nhưng chính suy nghĩ này khiến bạn khó tích góp.

Con giáp nào cẩn thận hung thần, đối đầu nghịch cảnh trong cuối tuần (22-23/10/2022) này? - Ảnh 1
Ảnh hưởng từ hung tinh nên công việc trong tuần cũng gặp những rào cản nhất định. Người tuổi Mão chịu nhiều áp lực nặng nề với khối lượng công việc quá tải. Dù vậy bản mệnh vẫn cần phải điều chỉnh tâm lý của mình sao cho thật tốt để tránh mắc phải sai lầm không đáng có.

Tuần này chuyện tình cảm không có nhiều biến động nhưng nếu cứ mải mê với công việc, bạn có thể đánh mất những điều quý giá trong cuộc sống của mình. Đừng vì bận rộn mà quên chăm lo cho đời sống tình cảm, vun vén các mối quan hệ cá nhân.

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp dự báo tuổi Tuất phải làm việc mình không thích. Dù bạn không muốn làm những công việc lặt vặt trong gia đình, nhưng bạn không thể trốn tránh hay đùn đẩy cho người khác. Cách tốt nhất là cùng với người thân trong gia đình dọn dẹp, sắp xếp tất cả vào trật tự, sau đó bạn có thể quay về với công việc của mình.

Hôm nay, bản mệnh có xu hướng bảo vệ ý kiến của mình nhiều hơn. Bạn tưởng rằng như vậy mới là khôn ngoan, thế nhưng lại chỉ khiến bản thân dễ phạm sai lầm hơn, nhất là khi mối quan hệ đổ vỡ, bạn càng cảm thấy tiếc nuối.

Đời sống tình cảm của bản mệnh không thuận lợi. Bạn và vợ/chồng hoặc người yêu có thể nảy sinh mâu thuẫn. Bạn nên cố gắng kiên nhẫn với nửa kia, hãy giải quyết những bất đồng giữa hai người bằng sự tế nhị và nhẹ nhàng.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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