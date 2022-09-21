Con giáp nào cá chép hóa rồng từ năm 2023-2031?

Tử vi dự báo rằng, những con giáp chuẩn bước vào giai đoạn hoàng kim từ năm 2023-2031.
- Con giáp nào sở hữu đôi mắt nhìn xa trông rộng, tương lai không lo túng thiếu?
- Con giáp nào chu đáo luôn là điểm tựa của gia đình và bạn bè?
Tuổi Dần
Người tuổi Dần vốn có tính cạch mạnh mẽ, hào phóng. Con giáp này luôn muốn khẳng định vị trí của bản thân, vươn lên đạt được những thành tựu rực rỡ. Tuy nhiên, bước vào năm tuổi Nhâm Dần 2022, tuổi Dần gặp vận thế không tốt, cuộc sống lao đao, bấp bênh.
Tử vi dự báo rằng, trong giai đoạn 2023 đến 2031, tuổi Dần sẽ bước vào thời kỳ đổi vận. Lúc này, mọi chuyện sẽ dần được cải thiện, sự nghiệp phát triển ổn định hơn, cuộc sống ngày một thăng hoa. Nhờ công việc chuyển biến tốt, thu nhập của tuổi Dần cũng tăng lên nhanh chóng. Trong thời gian tới, việc tậu nhà mua xe đều có thể nằm trong tầm tay của tuổi Dần.
Tuổi Mão
Người tuổi Mão thành thật, cởi mở, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, vì thế không chỉ được bạn bè yêu quý, còn được Thần Phật phù hộ nên vận thế của con giáp này thường suôn sẻ hơn người.
Tuổi Tuất
Người tuổi Tuất vốn có tính cách ổn định. Con giáp này còn có tầm nhìn xa, biết trông rộng, luôn coi trọng cái lợi lâu dài. Chính vị vậy, sự nghiệp của tuổi Tuất phát triển tốt, thu về được khối tài sản đáng ngưỡng mộ.
Trước đây có khó khăn, khổ sở gì tuổi Tuất cũng có thể vượt qua. Kể từ năm 2023 đến 2031, con giáp này bước vào giai đoạn cát vận hanh thông. Với sự nỗ lực của bản thân, con đường sự nghiệp, tài lộc của tuổi Tuất ngày càng phát triển rực rỡ. Thu nhập tăng lên nhanh chóng, làm 1 hưởng 10, khiến người khác phải ghen tỵ.
* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.