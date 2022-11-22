Con giáp nào bước đi nhẹ tênh, chả lo nghĩ gì khi tiền bay ngập đầu, tất tả đếm tiền vào tuần mới (21-27/11/2022)?

Tâm linh - Tử vi 22/11/2022 02:04

Bước qua tuần mới của tháng 11, các con giáp dưới đây vô tư vô lo.

Tuổi Mão 

Tuần này cũng là một tuần khá may mắn đối với người tuổi Mão, trên cả phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc. Bạn không chỉ kiếm cho mình một khoản tiền dư dả mà còn khẳng định được vị thế của mình, dù làm ở bất kì lĩnh vực nào.

 

Người theo đuổi con đường sự nghiệp nhận được sự coi trọng của cấp trên. Bạn sẽ được giao cho xử lý nhiều công việc quan trọng, nếu hoàn thành tốt thì khả năng nhận tiền hoa hồng là rất cao. Hãy coi đây là bước đệm để thăng tiến trong tương lai.

 

Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên đơn hàng lúc nào cũng tấp nập. Bạn có thể sẽ phải hơi bận rộn một chút, song bỏ ra bao nhiêu công sức thì ắt nhận được bấy nhiêu thành quả.

 

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi may mắn có Thái Âm bổ trợ nên đường tình duyên khá vượng, có lợi cho cả người độc thân lẫn người đã có gia đình. Người độc thân đứng trước cơ hội tìm cho mình một nửa yêu thương cho mùa đông không còn lạnh giá. Nhưng muốn làm được điều đó, bạn sẽ cần năng tham gia các hoạt động xã hội nhiều hơn, chủ động mối quan hệ.

Với người đã có gia đình, mối quan hệ vợ chồng vẫn rất khăng khít. Cả hai đều biết cách nhường nhịn lẫn nhau để gìn giữ hạnh phúc, nhờ vậy mà không khí trong nhà luôn đầm ấm và vui vẻ. Gia đình thuận hòa cũng tạo động lực để mệnh chủ yên tâm theo đuổi những điều mình muốn.

Con giáp nào bước đi nhẹ tênh, chả lo nghĩ gì khi tiền bay ngập đầu, tất tả đếm tiền vào tuần mới (21-27/11/2022)? - Ảnh 1
Về mặt công việc, tuổi Mùi không phải lo lắng quá nhiều. Tuy bạn vẫn phải xử lý những vấn đề phát sinh nhưng chúng hoàn toàn không thể làm khó cho bạn. Ngoài ra, bạn hãy coi rằng đây cũng chính là cơ hội để bạn thể hiện năng lực của mình và là bước đệm cần thiết để tiến xa hơn trong tương lai nhé.

Chính Tài và Thực Thần che chở đường tài lộc báo hiệu những tín hiệu tích cực trong tuần này cho những chú Dê về mặt tài chính. Bởi vậy mà bạn hoàn toàn có thể tận dụng thời cơ để mạo hiểm đầu tư thêm một chút. Khả năng thành công sẽ khá cao.

Tuổi Thân 

 

Chuyện tiền bạc của người tuổi Thân có khởi sắc ngay từ đầu tuần, có lẽ sự cố gắng của bạn trong suốt thời gian qua đã được ghi nhận và trả công xứng đáng. Bạn không chỉ khẳng định được giá trị của bản thân mà còn vạch ra được hướng đi mới cho cả tập thể.

 

Một số người phải đối diện với sự cạnh tranh khá gay gắt với bạn bè, đồng nghiệp trong tuần này. Tuy nhiên, xét trên phương diện tích cực, nhờ có sự cạnh tranh đó mà bạn thêm tập trung và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, không để mình tụt hậu so với mọi người xung quanh. 

 

Với người làm ăn kinh doanh, bạn giữ vững định hướng của mình, bỏ ngoài tai lời bàn lùi của người khác. Dù đôi khi bạn thấy khá vất vả, song đồng tiền chảy vào túi đều đều chính là lời cổ vũ hiệu quả nhất với bạn.

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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