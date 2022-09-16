Con giáp nào 'bị' tiền tỷ rơi trúng đầu vào 2 ngày cuối tuần (17-18/9/2022)?

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 08:20

Chờ đợi vào 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp dưới đây sẽ nhận được lộc trời.

Tuổi Thìn

Hôm nay xuất hiện Chính Tài dự báo có tín hiệu tốt về tiền bạc, tài chính đối với con giáp tuổi Thìn, giúp bạn tiết kiệm được một khoản. Tuy nhiên, tuyệt đối không nên cho ai vay mượn tiền.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Bắc phía ngoài nhà kho, tổ chim hoặc lồng chim. Do đó, thai phụ không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu đón tài lộc hanh thông, công danh phát đạt vào cuối tuần. Mọi việc đã được dàn xếp ổn thỏa nên Dậu chỉ cần ngồi chờ tiền chảy vào túi.

Con giáp nào 'bị' tiền tỷ rơi trúng đầu vào 2 ngày cuối tuần (17-18/9/2022)? - Ảnh 1
Không chỉ thu nhập chính mà nguồn thu nhập phụ cũng tăng lên. Người làm kinh doanh hợp tác suôn sẻ, thu về khoản lợi nhuận không nhỏ.

Tuy nhu nhập tăng lên nhưng con giáp này vẫn nên có ý thức tiết kiệm chứ không tiêu xài hoang phí cho những sở thích nhất thời. Nhờ thói quen này Dậu có thể duy trì được khả năng tài chính dư dả.

Tuổi Thân

Tam Hợp cho thấy hôm nay là ngày hạnh phúc của con giáp tuổi Thân. Ai đang độc thân không ngại các cuộc hẹn hò, bạn có cảm giác tình mình đẹp như nắng mai vậy. Những ai từng thất bại trong chuyện tình cảm thì nay đã tìm thấy ánh sáng và niềm tin mới.

Nhờ có Thực Thần mà người tuổi Thân được cải thiện về tinh thần tốt hơn. Nếu bạn khao khát những khoảng lặng riêng tư thì ngày hôm nay rất thích hợp đấy. Hãy tái tạo năng lượng và dành thời gian cho riêng mình, điều đấy thực sự cần thiết.

Ngũ hành tương sinh cho thấy bạn trở nên vững vàng hơn bao giờ hết ngày hôm nay. Sự yên ổn trong tâm hồn sẽ giúp cho bạn bình thản, vững vàng trước mọi quyết định quan trọng của đời sống.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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