Con giáp nào bị Hung tinh dí sát, xui xẻo chồng chất, vướng hạn đen đủi không dứt?

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 12:00

Những con giáp dưới đây bị hung tinh theo sát, chả tha cho ai.

Tuổi Tỵ

Bước sang tháng 11 dương lịch, tử vi dự báo tuổi Tỵ bị hung tin theo sát, phải đối mặt với nhiều chuyện chẳng lành. Thậm chí, trong quãng thời gian này, vận trình của người cầm tinh con rắn biến động khôn lường, mọi thứ giảm sút nghiêm trọng.

Sự nghiệp không thông khi công việc vấp phải những trở ngại do tiểu nhân giăng bẫy trùng trùng. Nếu bản mệnh làm việc thiếu tập trung, cả thèm chóng chán thì rất khó có thể tìm được đường hướng rõ ràng nhằm giải quyết khó khăn chất chồng của mình. Cũng vì thế, con đường tài lộc không có chút khởi sắc nào, cứ đầu tư lại thua lỗ, ký kết hơn đồng lớn dễ bị lừa gạt. Bởi vậy, tuổi Tỵ cần thận trọng hơn trong mỗi quyết định của mình, đặc biệt là đối với vấn đề tiền bạc, kẻo tin người mà trắng tay.

Tuổi Mão

Tháng 11 dương lịch này này, tuổi Mão chính là con giáp chính là người gặp nhiều rủi ro trong công việc của mình. Thời gian này, do bản mệnh nên suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định thay vì vội vàng chớp lấy thời cơ mà không suy xét điều đó có thực sự phù hợp với mình không nhé. 

Con giáp nào bị Hung tinh dí sát, xui xẻo chồng chất, vướng hạn đen đủi không dứt? - Ảnh 1

Khi bạn thấy có vướng mắc gì bạn hãy mạnh dạn đứng ra nhận trách nhiệm, chớ nên sợ hãi mà thoái thác cho người khác. Trong 30 ngày tới việc kiếm tiền của bản mệnh khá khó khăn, thu nhập chỉ đủ chi tiêu chứ không tiết kiệm được là bao. 

 

Ngoài ra, bạn còn có nguy cơ bị lừa gạt tiền bạc. Trong thời gian này những người tuổi Mão hãy thận trọng trong những quyết định liên quan đến tài chính, chớ tin người quá dễ dàng.

Tuổi Hợi

Tháng 11 này báo hiệu công việc của tuổi Hợi lên xuống bấp bênh. Bản mệnh nên giữ vững tinh thần nhằm đối mặt với thử thách, chông gai trước mắt. Đừng lẩn tránh trách nhiệm hãy gánh trọng trách trên vai. Nếu không cố gắng nỗ lực hết mình, trong tháng khó đạt được mục tiêu đề ra, nhất là có những tình huống bất ngờ xảy ra làm con giáp này trở tay không kịp.

Hơn thế, tiền bạc cuối tháng có dấu hiệu đi xuống, có thể do sai lầm trong công việc cũng như việc tiêu xài quá tay khiến của nả không cánh mà bay.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm-

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