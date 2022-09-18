Con giáp nào bị động trong tình yêu, ngại mở lời nên bỏ lỡ nhiều cơ hội chớp lấy mối tình trong cuộc đời?

Tâm linh - Tử vi 18/09/2022 23:55

Những con giáp này thường không dám trực tiếp bày tỏ tình cảm của mình.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn rất tốt bụng và dễ thương, hơn nữa, tính cách của họ khá trầm lắng và điềm tĩnh, chẳng bao giờ hành động theo cảm xúc nhất thời. Nếu là nữ, họ là con giáp nữ vừa đẹp người lại đẹp nết.

Chính điều đó khiến họ cảm thấy rằng tình yêu tuy là một tình cảm rất đẹp đẽ nhưng cũng khá đáng sợ, bởi có thể tình yêu sẽ khiến họ đánh mất đi lý trí hàng ngày.

So với tình yêu, họ cảm thấy yêu thích tình bạn hơn, bởi tình bạn có thể duy trì rất lâu dài. Vì thế, khi đối diện với tình yêu của đời mình, họ thường cảm thấy sợ hãi. Đặc biệt là với nữ mệnh, họ ít khi được các đối tượng khác giới theo đuổi, thế nhưng dù họ có thích ai đi chăng nữa, họ cũng sẽ chẳng bao giờ chủ động bày tỏ, cho dù trong lòng có cảm thấy người ấy cũng thích mình.

Thực ra, trong lòng con giáp bị động khi yêu này vốn vô cùng trân trọng tình cảm giữa hai người, chính vì vậy mà họ lại càng không muốn mình là người phá hỏng tình cảm hiện giờ. Tuy nhiên, đôi khi sự bị động quá mức sẽ khiến họ đánh mất tình yêu của đời mình.

 

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất luôn sống rất tình cảm, trung thành. Họ là con giáp chu đáo và thường là điểm tựa đáng tin cậy cho tất cả mọi người. Bạn sống rất chân thành và thẳng thắn với những cảm xúc của mình, thế nhưng một khi yêu ai, con giáp này cảm thấy tự ti. Họ dễ lụy tình, cho rằng đối phương quá hoàn hảo còn bản thân lại yếu kém.

Con giáp nào bị động trong tình yêu, ngại mở lời nên bỏ lỡ nhiều cơ hội chớp lấy mối tình trong cuộc đời? - Ảnh 1
Vì vậy mà họ không dám chủ động bày tỏ tình cảm của mình, sợ rằng mình sẽ bị từ chối. Muốn cải thiện tình trạng này, bạn cần chủ động nói ra cảm nghĩ của mình, đừng cho rằng mình có nghĩa vụ phải tuân theo đối phương.

Tuổi Sửu

 

Người tuổi Sửu rất hiền lành và chân thật, họ có thể chịu đựng mọi khó khăn mà không hề than vãn hay oán trách. Họ là con giáp yêu đương lý trí, luôn trân trọng những gì mình đang có, đồng thời sẵn sàng làm mọi việc cho người mà mình yêu mến, chính vì thế mà họ cũng là một người rất dễ thỏa mãn trong chuyện tình cảm.

 

Nếu người họ yêu có bất cứ nguyện vòng hay yêu cầu nào, cho dù là nhỏ hay lớn, họ cũng sẽ cảm thấy mình hiển nhiên phải có nghĩa vụ hoàn thành. Dần dần, họ cảm thấy những điều mình đang làm là quá đỗi bình thường, việc chủ động trả giá cho đối phương biến trở thành thói quen.

Đây là nguyên nhân khiến họ thường rơi vào thế bị động. Họ thường tự biến mình thành một người dễ bị bắt nạt, hoàn toàn không có quyền chủ động khi đối diện với nửa kia, và nửa kia sẽ chẳng coi những điều họ đang làm bây giờ là to tát.

Do đó, nếu muốn cải thiện tình trạng trên, con giáp bị động khi yêu này cần phải chủ động nói ra những cảm nghĩ của mình, đừng cho rằng mình có nghĩa vụ phải tuân theo đối phương.

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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