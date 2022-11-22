Con giáp nào bề ngoài cọc cằn nhưng lòng dạ lương thiện, tâm địa, quân tử?

Họ còn hay mất bình tĩnh mỗi khi giận dữ, những lúc như vậy sẽ cư xử khiến người khác phát sợ.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu thường tốt tính, chăm chỉ và thường xuyên giúp đỡ người khác nhưng khi gặp phải chuyện gì đó, họ thường lấy quan điểm cá nhân có phần phiến diện để đánh giá một người. Không chỉ vậy, họ nói chuyện còn rất thẳng thắn, có sao nói vậy và thậm chí có phần ác miệng. Điều này mang đến cho tuổi Sửu không ít thị phi, không được nhiều người yêu mến.

Tuy nhiên, tuổi Sửu lại là một trong 5 con giáp “khẩu xà tâm Phật”. Tuy lời nói khó lọt tai nhưng trong thâm tâm họ lại rất tốt bụng, thật thà. Vì vậy, họ không ngại mình sẽ phải chịu vất vả thế nào, chỉ cần giúp đỡ được người họ muốn giúp, giúp những người đó nhận ra được sai lầm, thế là đủ.

Tuổi Dần

Ở tuổi nào thì tuổi Dần cũng là người miệng lưỡi sắc xảo, đôi khi cay nghiệt, phũ phàng. Họ còn hay mất bình tĩnh mỗi khi giận dữ, những lúc như vậy sẽ cư xử khiến người khác phát sợ.

Thực chất, tâm địa tuổi Dần rộng lượng, trượng phu và rất quân tử. Trong nhiều tình huống, tuổi Dần khéo léo biến biến dữ thành lành, tuy rằng nói năng chanh chua nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy thú vị.

Tuổi Ngọ

Người xưa có câu “thẳng như ruột ngựa” nên chẳng có gì lạ khi tuổi Ngọ lại là một trong 5 con giáp “khẩu xà tâm Phật”. Trong khi người khác phải suy nghĩ, đắn đo trước khi nói thì tuổi Ngọ đã nói huỵch toẹt ra và chắc chắn những câu nói thật lòng có vừa tai ai bao giờ, khiến họ đắc tội với không ít người.

Chẳng hạn như bạn đang kêu than “dạo này béo quá” mà tuổi Ngọ lại “phang” ngay một câu “suốt ngày chỉ biết ăn và ngủ, béo như lợn” thì bạn có cảm thấy tổn thương không? Có chứ. Dù là đang cảm thán vì thân hình đẫy đà của mình nhưng khi bị tạt cả “gáo nước lạnh” vào người thì ai mà vui cho được. Nhưng thực chất tuổi Ngọ chỉ là muốn nói vài lời khiến bạn có động lực giảm cân để đảm bảo sức khỏe thôi. Lời nói của tuổi Ngọ tuy khó nghe nhưng nếu chơi lâu, bạn sẽ thấy họ là người vô cùng tốt bụng đấy.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-giap-nao-be-ngoai-coc-can-nhung-long-da-luong-thien-tam-dia-quan-tu-524706.html