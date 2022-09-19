Con giáp nam nào giữ mãi thói lăng nhăng, tìm mãi không ra tình yêu đích thực?

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 13:20

Vì thói lăng nhăng mà các con giáp nam dưới đây khó có được tình yêu đích thực.

Tuổi Ngọ

Khi nhắc tới tuổi Ngọ, nhiều người sẽ liên tưởng tới những chú ngựa bất kham, ham vui, thích chạy nhảy khắp nơi. Cho nên, nếu nói người cầm tinh con ngựa là người đào hoa thứ hai thì chắc không ai dám nhận đứng hạng nhất.

Trong tình yêu, tình cảm của người tuổi Ngọ cũng ít khi ở yên được một chỗ. Đàn ông tuổi Ngọ muốn nếm trải đủ cảm giác ngọt bùi trên thế gian nên ngay cả khi kết hôn, họ cũng không yên phận, sẵn sàng “thả thính” và không từ chối cơ hội khi “mỡ dâng miệng mèo”.

Tuổi Thìn

Những anh chàng tuổi Thìn luôn thích chinh phục và trải nghiệm những điều mới lạ thay vì phải gò bó và thủy chung với những thứ cũ rích.

Con giáp nam nào giữ mãi thói lăng nhăng, tìm mãi không ra tình yêu đích thực? - Ảnh 1
Hơn nữa, chính tính cách hài hước, chủ động của nam giới tuổi Thìn rất dễ làm xao lòng người khác giới. Do đó, trong chuyện tình cảm, con giáp nam này có rất nhiều “vệ tinh” vây quanh và thoải mái lựa chọn.

Hiểu được thế mạnh này của bản thân, người đàn ông tuổi Thìn thường tỏ vẻ bất cần trong tình yêu. Nếu là người yêu của con giáp nam tuổi này, bạn phải kiên nhẫn, hết mực chiều chuộng và thường xuyên “hâm nóng” tình yêu của mình để có thể giữ được mối quan hệ bền chặt, gắn bó lâu dài.

Tuổi Hợi

Đặc điểm nổi bật của những chàng trai tuổi Hợi là hay thay đổi, không kiên định. Họ luôn ham thích những cái mới lạ và chán ghét những điều đi theo lối mòn, cũ kỹ. Chính vì vậy, ngay cả khi nhìn thấy một cô gái đẹp trên đường cũng khiến chàng này mơ tưởng và vạch ra kế hoạch để cưa cẩm cái mới.

Tuy nhiên, đàn ông tuổi Hợi thường chỉ “vui chơi qua đường”. Họ vừa muốn được thỏa mãn bản thân, vừa muốn giữ được gia đình để không bị người xung quanh đàm tiếu.

Bài viết chỉ mang tính tham khảo

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