Con giáp nam nào ghen tuông không kém Hoạn Thư, tính sở hữu cao khiến cánh phụ nữ đề phòng

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 08:30

Ghen tuông mờ mắt là có thật.

Tuổi Dần

Những anh chàng cầm tinh con hổ thường có ham muốn chiếm hữu rất lớn. Trong tình yêu họ thường xuyên bộc lộ tính cách bá đạo của mình, bất kể là đi đến đâu, khi đi cạnh cô gái của mình người đàn ông tuổi Dần luôn thể hiện sự uy nghiêm khá “lạnh sống lưng”. Đấy chính là họ đã phát đi một thông điệp ngầm rằng cô gái đang đi bên cạnh tôi chính là vật sở hữu của tôi và không ai có quyền tiếp cận.

Với họ, bất kể người đàn ông nào xuất hiện bên cạnh người yêu mình đều có ý đồ không tốt; không có tình cảm bạn bè, đồng nghiệp nào hết, tất cả đều là chỉ để chiếm lấy trái tim của người yêu họ mà thôi. Chính vì thế họ sẽ kiểm soát người yêu vô cùng chặt chẽ, bất kể là đi đâu, làm gì, với ai; người yêu cũng đều phải báo cáo cho họ biết theo một mốc thời gian được định sẵn. Với họ đấy là một cách thể hiện tình cảm tuy nhiên không ngờ lại khiến cô gái của họ ngày càng thấy gò bó, nghẹt thở và muốn rời xa anh chàng ngay lập tức.

Tuổi Tỵ

Những người đàn ông tuổi Tỵ thường suy nghĩ quá đà về xã hội hiện nay với một cô gái. Họ luôn tưởng tượng ra viễn cảnh nguy hiểm rình rập mọi nơi, một cô gái đi một mình sẽ chẳng thể an toàn. Kẻ xấu nhất định sẽ làm tổn thương đến người thương của họ. Khiến họ không an tâm khi ngồi nhà đợi chờ cô ấy kết thúc cuộc vui cá nhân và trở về.

Con giáp nam nào ghen tuông không kém Hoạn Thư, tính sở hữu cao khiến cánh phụ nữ đề phòng - Ảnh 1
Vì vậy, nếu anh chàng tuổi Tỵ đang ở nhà mà biết bạn gái mình đang một mình đi ngoài đường sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Những suy nghĩ không hay sẽ xuất hiện trong đầu họ. Vì vậy, họ sẽ liên tục gọi điện cho bạn gái để kiểm tra và đảm bảo rằng họ vẫn an toàn.

Tuổi Mão

Đàn ông tuổi Mão tuy hiền lành, chăm chỉ, sống tình cảm nhưng rất lụy tình. Tuổi Mão này sẵn sàng làm mọi điều để đối phương hạnh phúc, sung sướng nhất có thể. Nhưng cũng vì yêu quá và muốn chiếm hữu nên tuổi Mão mới trở thành một trong 4 con giáp nam cuồng ghen. Bên cạnh đó, tuổi Mão lại thường tự ti về bản thân mình. Cho rằng mình kém cạnh đối phương nên anh chàng tuổi Mão rất sợ nửa kia sẽ chê bai mình; thay lòng đổi dạ mà tới với người đàn ông khác.

Do đó mà không ít chàng trai tuổi Mão luôn dính vợ như sam, vợ đi đâu, với ai; làm gì cũng phải khai báo cụ thể. Bởi có như vậy con giáp nam này mới cảm thấy an toàn hơn một chút. Tưởng chừng đây là cách giữ vợ hiệu quả nhất nhưng tuổi Mão không ngờ rằng chính họ đang dần dần đẩy cuộc hôn nhân của mình vào ngõ cụt. Sự kiểm soát, ngờ vực của tuổi Mão chỉ khiến đối phương cảm thấy ngột ngạt. Thậm chí tủi thân vì không được chồng tin tưởng mà thôi.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Các con giáp luôn vui vẻ lạc quan yêu đời dù đối diện với khó khăn muôn trùng của cuộc sống

Các con giáp luôn vui vẻ lạc quan yêu đời dù đối diện với khó khăn muôn trùng của cuộc sống

Đối diện các khó khăn trong cuộc sống, những con giáp dưới đây luôn nhìn mọi việc bằng sự lạc quan và yêu đời.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi năm 2022 tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 35 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 38 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 3 giờ 0 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 3 giờ 28 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng