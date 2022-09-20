Những anh chàng cầm tinh con hổ thường có ham muốn chiếm hữu rất lớn. Trong tình yêu họ thường xuyên bộc lộ tính cách bá đạo của mình, bất kể là đi đến đâu, khi đi cạnh cô gái của mình người đàn ông tuổi Dần luôn thể hiện sự uy nghiêm khá “lạnh sống lưng”. Đấy chính là họ đã phát đi một thông điệp ngầm rằng cô gái đang đi bên cạnh tôi chính là vật sở hữu của tôi và không ai có quyền tiếp cận.

Với họ, bất kể người đàn ông nào xuất hiện bên cạnh người yêu mình đều có ý đồ không tốt; không có tình cảm bạn bè, đồng nghiệp nào hết, tất cả đều là chỉ để chiếm lấy trái tim của người yêu họ mà thôi. Chính vì thế họ sẽ kiểm soát người yêu vô cùng chặt chẽ, bất kể là đi đâu, làm gì, với ai; người yêu cũng đều phải báo cáo cho họ biết theo một mốc thời gian được định sẵn. Với họ đấy là một cách thể hiện tình cảm tuy nhiên không ngờ lại khiến cô gái của họ ngày càng thấy gò bó, nghẹt thở và muốn rời xa anh chàng ngay lập tức.

Những người đàn ông tuổi Tỵ thường suy nghĩ quá đà về xã hội hiện nay với một cô gái. Họ luôn tưởng tượng ra viễn cảnh nguy hiểm rình rập mọi nơi, một cô gái đi một mình sẽ chẳng thể an toàn. Kẻ xấu nhất định sẽ làm tổn thương đến người thương của họ. Khiến họ không an tâm khi ngồi nhà đợi chờ cô ấy kết thúc cuộc vui cá nhân và trở về.

Vì vậy, nếu anh chàng tuổi Tỵ đang ở nhà mà biết bạn gái mình đang một mình đi ngoài đường sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Những suy nghĩ không hay sẽ xuất hiện trong đầu họ. Vì vậy, họ sẽ liên tục gọi điện cho bạn gái để kiểm tra và đảm bảo rằng họ vẫn an toàn.

Tuổi Mão

Đàn ông tuổi Mão tuy hiền lành, chăm chỉ, sống tình cảm nhưng rất lụy tình. Tuổi Mão này sẵn sàng làm mọi điều để đối phương hạnh phúc, sung sướng nhất có thể. Nhưng cũng vì yêu quá và muốn chiếm hữu nên tuổi Mão mới trở thành một trong 4 con giáp nam cuồng ghen. Bên cạnh đó, tuổi Mão lại thường tự ti về bản thân mình. Cho rằng mình kém cạnh đối phương nên anh chàng tuổi Mão rất sợ nửa kia sẽ chê bai mình; thay lòng đổi dạ mà tới với người đàn ông khác.

Do đó mà không ít chàng trai tuổi Mão luôn dính vợ như sam, vợ đi đâu, với ai; làm gì cũng phải khai báo cụ thể. Bởi có như vậy con giáp nam này mới cảm thấy an toàn hơn một chút. Tưởng chừng đây là cách giữ vợ hiệu quả nhất nhưng tuổi Mão không ngờ rằng chính họ đang dần dần đẩy cuộc hôn nhân của mình vào ngõ cụt. Sự kiểm soát, ngờ vực của tuổi Mão chỉ khiến đối phương cảm thấy ngột ngạt. Thậm chí tủi thân vì không được chồng tin tưởng mà thôi.

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