Con giáp khổ trước sướng sau, bằng sự nỗ lực không ngừng, cộng thêm trí tuệ để tự tạo dựng cuộc sống giàu sang là ai?

Điều đó khiến họ dễ tự mãn, kiêu ngạo, không đánh giá đúng năng lực của mình mà tùy tiện quyết định, do đó rất dễ thất bại thảm hại

Tuổi Thân

Cuộc đời của những người tuổi Khỉ có thuận lợi hay không, đều là do họ tự lựa chọn. Bản tính bọn họ hiếu động, thông minh, nhạy bén hơn người. Hồi còn trẻ có được cơ sở quan hệ xã hội rộng trong sự nghiệp, khả năng làm việc cũng mạnh.

Điều đó khiến họ dễ tự mãn, kiêu ngạo, không đánh giá đúng năng lực của mình mà tùy tiện quyết định, do đó rất dễ thất bại thảm hại. Cho nên những người tuổi Khỉ cần có đầu óc tỉnh táo để suy xét vấn đề, nếu không sướng trước khổ sau là điều khó tránh khỏi.

Tuổi Dậu

Thời niên thiếu của người tuổi Dậu cũng đầy khó khăn, vất vả và không được người thân trợ giúp về khoản tiền bạc. Nhưng bằng sự nỗ lực không ngừng, cộng thêm trí tuệ thông minh, nhạy bén và lối sống lạc quan, có hoài bão, họ đã tự tạo dựng cuộc sống giàu sang, phú quý cho bản thân từ đôi bàn tay trắng.

Đặc biệt, những người sinh vào tháng 8 âm lịch thường có số giàu sang, cuộc sống sung túc, được cả danh và lợi khi bước sang tuổi trung vận. Họ thường chủ động lập kế hoạch rõ ràng và cố gắng đến sức lực để đạt được mục tiêu đã đề ra.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Chó sẽ rất dễ xuất hiện tình cảnh lên voi xuống chó trong cuộc đời. Họ tự tin quyết đoán, sẽ không để mình phải chịu khổ quá lâu, cho nên trước khi lập gia đình sẽ nhất định phải có nền tảng vật chất.

Cuộc sống tốt, nhưng những khiếm khuyết trong tính các của bọn họ cũng rất dễ bộc lộ, dễ mù quáng. Họ lại cố chấp, một khi gặp người không tốt, vẫn cứ cả tin, bị đối phương lợi dụng, chịu tội thay người khác cũng không biết. Cho nên đối với những người tuổi Chó, tin người khác chẳng thà tin chính mình, cần tránh xa những người có lòng dạ xấu xa, nếu không sẽ đau khổ sau này.

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