Con giáp được Quý nhân dẫn đường soi lối trong sự nghiệp, con giáp nào xui xẻo không thôi vào tháng 9 này?

Tâm linh - Tử vi 29/08/2022 09:00

Vào tháng ̣9 con giáp nào xui xẻo con giáp nào may mắn.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão đến tháng 9 là điềm báo trời cho tài lộc dồi dào. Do đó, thời gian này, người tuổi Mão hy vọng sẽ thay đổi được vận hạn, tránh xa vận rủi cản trở họ tiến lên phía trước.

Thời gian này, con giáp tuổi Mão sẽ đón may mắn thường xuyên đến nhà, đón nhận hết bất ngờ này sang bất ngờ khác. Đồng thời, đối với một số người tuổi Mão, mặc dù công việc liên tục gặp nhiều rắc rối nhưng hãy cố gắng xác định mục tiêu mà mình mong muốn và nỗ lực tiến lên thì sẽ đạt được kết quả tốt.

Con giáp tuổi Mão có phúc khí phù hộ lại nắm được cơ hội trong tay thì việc thăng tiến, thành đạt trong công việc sẽ sớm đến với họ.

Tuổi Mão

Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ của tuổi Mão ở nơi công sở, bạn dễ nổi nóng hoặc tranh cãi vì không hài lòng với một ai đó. 

Tuy nhiên, trước khi phê bình ai đó, bạn nên hiểu rằng năng lực mỗi người khác nhau, bạn cũng có những khuyết điểm nhất định cơ mà. Bản mệnh đừng nên là con giáp không thừa nhận lỗi sai nhưng lại thích đi chỉ trích người khác. Trên phương diện tài lộc, người tuổi Mão kiếm được tiền nhưng lại quá cả tin nên dễ mất tiền. Lời khuyên cho bản mệnh là nên tránh những quyết định vội vàng có thể dẫn đến rắc rối.

Con giáp được Quý nhân dẫn đường soi lối trong sự nghiệp, con giáp nào xui xẻo không thôi vào tháng 9 này? - Ảnh 1
Thêm ảnh hưởng của Đại Hao nên dự báo có nhiều khoản chi lớn phát sinh, có thể liên quan đến sức khỏe của bản thân hoặc người trong gia đình hoặc là có người cần hỗ trợ mà bạn không từ chối được.

Trong chuyện tình cảm, bạn trở nên khó gần hơn, hay giận hờn với người mình yêu. Việc bạn giữ im lặng không làm cho mối quan hệ khá lên mà chỉ tăng thêm căng thẳng.

Có thể vì một số vấn đề hai người không thể cùng thống nhất nên cứ cãi cọ qua lại mãi không ngừng. Hãy cùng ngồi lại nói chuyện một cách thẳng thắn, rõ ràng, việc thống nhất tuy là khó khăn nhưng cũng đừng vì vậy mà trốn tránh nhé.

Tuổi Thìn

Đây là con giáp đón tài lộc khởi sắc dần nhờ những cơ may trong tháng 9. Vì cả tin nhầm người, bị tiểu nhân quấy phá nên giai đoạn đầu năm, người tuổi Thìn có thể gặp không ít vất vả và áp lực. Họ rơi vào cảnh hao tài, tốn của, lại gặp nhiều trục trặc trong các mối quan hệ xung quanh.

Giai đoạn này buộc những chú Rồng phải vững tâm trí. Trước những rủi ro đe dọa, hãy lập kế hoạch cụ thể, thận trọng từ lời nói đến việc làm thì mới tránh được thất bại. Các kỹ năng chuyên môn và quan hệ xã hội phải được đầu tư phát triển. Đây đều là những nhân tố quyết định vận trình cuối năm của họ có thể lội ngược dòng hay không.

Bất chấp những hung tinh cản đường, người tuổi Thìn sẽ gặp sao may mắn, chính là những quý nhân phù trợ. Bản tính con giáp này luôn nỗ lực không ngừng, khi có người nâng đỡ thêm, họ sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức.

Chỉ cần làm ăn chân chính, tập trung vào những kế hoạch tài chính cụ thể, tránh vay mượn, nợ nần để đầu tư lung tung thì con đường tài lộc của tuổi Thìn vẫn khá ổn định.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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