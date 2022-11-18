Con giáp chuột sa chĩnh gạo nửa cuối tháng 11/2022, vạn sự hanh thông, tài vận tăng tiến là ai?

Tử vi nói rằng trong nửa cuối năm 2022, tuổi Dậu chỉ cần nỗ lực không ngừng thì khả năng thu thành công rất lớn. Thời gian sắp tới, bản mệnh có cát tinh chiếu rọi, quý nhân phù trợ nên khó khăn lùi lại phía sau, cuộc sống ngày một thăng hoa, tài vận dồi dào.

Tử vi dự báo rằng, nửa cuối tháng 11, người tuổi Dậu sẽ có vận trình thuận lợi hơn. Nếu nửa đầu tháng phải đối mặt với khó khăn, trắc trở thì nửa cuối tháng bản mệnh sẽ gặp nhiều may mắn.

Người tuổi Dậu vốn chăm chỉ, cần mẫn và luôn chờ đợi cơ hội tốt để đổi đời. Con giáp này có thể không sinh ra trong gia đình vương giả nhưng họ có đủ bản lĩnh để gây dựng cuộc sống sung túc cho riêng mình. Bước vào một giai đoạn nhất định, người tuổi Dậu có thể viên mãn về cả tiền tài lẫn tình cảm.

Người tuổi Dậu không chỉ ngồi chờ thời cơ đến mà họ luôn chủ động tìm kiếm cơ hội để thay đổi cuộc đời. Trước khi bước qua năm 2023, bản mệnh có thể đón nhiều hỷ sự, vạn sự hanh thông.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ tương đối ổn định về tính cách, sống lạc quan, vui vẻ. Họ rất được yêu thích cả trong và ngoài nơi làm việc.

Con giáp tuổi Ngọ vừa biết quan tâm đến cảm xúc của người khác vừa có khả năng tìm hiểu thông tin, nắm bắt được những điều trọng yếu. Nhờ vậy, họ không làm mất lòng người khác và biết vận dụng thông tin để giúp cho công việc làm ăn của mình có hiệu quả tốt hơn, có nhiều cơ hội mở rộng làm ăn.

Người tuổi này ngày càng leo lên cao và khiến cho cuộc sống của mình ngày càng thú vị, sôi đọn hơn. Họ nắm bắt được quy luật làm việc, biết cách cư xử với mọi người, vì vậy tốc độ thành công của con giáp tuổi Ngọ ngày càng nhanh hơn.

Tháng 11, bắt đầu bước vào mùa đông, con giáp này đạt được tiến triển như ý, công việc làm ăn ngày càng phát đạt, cuộc sống ngày càng an nhàn, không bao giờ lo tụt dốc.

Tuổi Thìn

Cuối năm là thời điểm tốt để tuổi Thìn lấy lại những gì đã mất. Những sự cố xảy ra khiến con giáp khó kiểm soát được tình hình. Tuy nhiên, tuổi Thìn vốn có bản lĩnh nên chỉ cần cơ hội xuất hiện là họ sẽ nắm bát và tạo ra kỳ tích.

Trời sinh tuổi Thìn vốn mang số mệnh của rồng, cuộc sống khó khăn thế nào họ cũng sẽ vượt qua. Con giáp này thông minh, tài giỏi và thường gặt hái được nhiều thành công ngay từ giai đoạn tiền vận. Bước qua khó khăn, tuổi Thìn vừa tích lũy được kinh nghiệm vừa biết cách thay đổi cục diện, nâng tầm cuộc sống.

Tử vi nói rằng, nửa cuối tháng 11 tới đây, tuổi Thìn được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Dù làm gì, con giáp này cũng gặp may mắn, vạn sự hanh thông. Bản mệnh đón nhận nhiều cơ hội thăng hoa rực rỡ, sự nghiệp phát triển mạnh mẽ, tài vận dần được cải thiện.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.