Còn 3 ngày nữa để đổi vận làm giàu: 3 con giáp này nếu biết nắm bắt thì nhìn đâu cũng thấy tiền, làm đâu lãi đó, tài lộc đều thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 29/07/2022 07:16

3 con giáp sau nắm bắt cơ hội tốt, xoay chuyển tình thế của bản thân.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất trời sinh hầu hết là những người trung thực, ngay thẳng và biết quan tâm đến những người khác. Trong công việc, họ là những con người mẫn cán, chăm chỉ và rất có nguyên tắc. Một khi đã được giao việc gì, họ sẽ hoàn thành nó một cách có trách nhiệm.

Theo các chuyên gia phong thủy, tháng 7/2022 là một tháng mà tuổi Tuất đặt ra những mục tiêu đầy tính thử thách cho mình. Để đạt được những mục tiêu này cần ở họ sự nỗ lực, chăm chỉ và đi theo công thức 'nếu bạn muốn có những thứ mình chưa từng có thì phải dám làm những điều bạn chưa từng làm', và cuối năm là thời điểm hoàn hảo để họ hiện thực hóa điều này.

Tử vi học có nói, trong 3 ngày cuối tháng 7/2022 là lúc tuổi Tuất dễ đạt được những thành tựu nhất. Họ làm gì cũng may mắn, suôn sẻ và có quý nhân giúp đỡ. Từ sau đó trở đi, họ sẽ ít có những cơ hội tốt như vậy nên nếu để chúng trôi qua sẽ là điều vô cùng đáng tiếc.

Còn 3 ngày nữa để đổi vận làm giàu: 3 con giáp này nếu biết nắm bắt thì nhìn đâu cũng thấy tiền, làm đâu lãi đó, tài lộc đều thăng hoa - Ảnh 1
Tử vi học có nói, trong 3 ngày cuối tháng 7/2022 là lúc tuổi Tuất dễ đạt được những thành tựu nhất. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

Tuổi Thân đa số là những người có tư duy thông minh, nhanh nhẹn, không chấp nhận những sự rập khuôn, sáo rỗng, luôn có những sáng kiến trong công việc và nên cuộc sống sớm hay muộn sẽ đều có thành tựu.

Theo các chuyên gia phong thủy, trong 3 ngày cuối tháng 7/2022 tốt về mặt tài chính cho những người tuổi Thân, và đặc biệt càng về cuối năm con đường tài lộc của họ càng dễ bứt phá với những thay đổi bất ngờ.

Tử vi học có nói, trong 3 ngày cuối tháng 7/2022, tuổi Thân làm gì hầu như cũng thành công. Chính vì thế, nếu có kế hoạch hay dự định gì thì hãy thực hiện ngay lập tức để đạt được kết quả tốt, vì từ sau đó trở đi, họ sẽ khó có cơ hội bứt phá mạnh mẽ cũng như làm giàu như trong giai đoạn này.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi thường là những người không ngại khó, ngại khổ, rất vững vàng và kiên định trong cuộc sống, nên thời tuổi trẻ dù có gặp phải thử thách nhưng họ luôn biết cách vượt qua, trung và hậu vận nếu không giàu có nổi trội thì cũng có cuộc sống sung túc, dư dả nhiều người mơ ước.

Theo các chuyên gia phong thủy, trong 3 ngày cuối tháng 7/2022 tốt lành với nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển trong công việc của tuổi Mùi. Nếu nỗ lực và chăm chỉ, họ sẽ còn tiến xa hơn những mục tiêu mà bản thân đã đặt ra.

Tử vi học có nói, tuổi Mùi gặp may mắn nhất trong giai đoạn trong 3 ngày cuối tháng 7/2022. Chính vì thế, họ còn khoảng 3 ngày để tận dụng thật tốt cơ hội trời cho này. Nếu biết cách nắm bắt, tuổi Mùi có thể đạt được những thành tựu lớn, trở thành một trong những con giáp giàu có nhất dịp cuối tháng.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Ra đường đụng tiểu nhân, top 3 con giáp vận đen đeo đuổi không ngừng trong tháng 8

Ra đường đụng tiểu nhân, top 3 con giáp vận đen đeo đuổi không ngừng trong tháng 8

Bước vào tháng 8 tới, 3 con giáp này sẽ gặp nhiều trắc trở về mọi phương diện, tinh thần suy giảm, sự nghiệp tụt dốc, tiền tài dậm chân tại chỗ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tuổi mùi tuổi thân

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 2 giờ 58 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 3 giờ 58 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 4 giờ 58 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 5 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 5 giờ 58 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 6 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn