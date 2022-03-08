Còn 2 ngày nữa, 3 con giáp này thăng quan tiến chức, tiền chất thành núi, "cá chép hóa rồng" tài lộc dư dả

Tử vi dự đoán 2 ngày nữa, người tuổi Dậu sẽ có cát tinh chiếu rọi nên sẽ có cơ hội phát tài, họ sẽ cảm nhận rõ một luồng sinh khí mới thổi vào cuộc sống của mình. Cùng với đó là mọi việc trở nên thuận lợi hơn. Nhờ công việc tiến triển nên tài chính của tuổi Dậu cũng có nhiều thay đổi.

Những nỗ lực, cống hiến của Dậu trong công việc sẽ được ghi nhận. Người nào biết nắm bắt cơ hội thì sẽ gặt hái được thành tựu xứng đáng. Họ có cơ hội gặp gỡ, làm quen với nhiều người mới. Đây có thể chính là quý nhân của con giáp này trong tương lai, đem về cho họ những khoản lợi nhuận đáng kể. Các khoản nợ nần nếu có được giải quyết nhanh chóng nhờ khoản tiền này.

Tuổi Sửu được dự báo vận khí sẽ có những bước chuyển mình đáng kể, họ sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu. Tử vi chỉ rõ tuổi Sửu hãy biết tận dụng hết vận may của mình trong thời điểm này bởi cuối cùng họ sẽ làm nên nhiều tiền bạc, sống một cuộc sống sung túc và hạnh phúc.

Ảnh minh họa

Trong công việc, người tuổi Sửu làm công ăn lương có điềm báo vượng phát về đường công danh. Họ sẽ gặp nhiều sao may mắn gần kề, từ đây sẽ ngày càng giàu có, tiền chất chất thành núi, có tham vọng. Tuổi Sửu có thể được cấp trên giao phó những trọng trách quan trọng trong công việc. Với sự yêu nghề, sẵn sàng cống hiến nên Sửu được cấp trên tin tưởng và tín nhiệm.

Tuổi Mùi

Tử vi dự đoán 2 ngày nữa, người tuổi Mùi sẽ đạt được những thành tích nổi bật trong công việc đã giúp con giáp này được cấp trên trọng dụng, có cơ hội được đề bạt lên vị trí cao với mức lương nhiều gấp nhiều lần hiện tại.

Ảnh minh họa

Đây là thời điểm để họ xây dựng khối tài sản của mình. Nên nghĩ về cách làm tốt hơn chứ không phải những gì họ nên làm. Người tuổi Mùi sẽ làm được nhiều hơn. Công danh, sự nghiệp phát đạt, có quý nhân phù trợ. Từ đó làm ăn phất, cuộc sống thăng hoa.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo